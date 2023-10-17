Тюменских садоводов разоряют мигранты

Тюменские дачники жалуются на большое количество мигрантов, живущих на дачах

18 октября 2023 в 16:11 Размер текста - 17 +

По словам дачников, мигранты селятся в садовых домиках большими компаниями на круглый год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменские дачники жалуются на большое количество живущих в СНТ мигрантов, из-за которых членских взносов не хватает на оплату коммунальных услуг. Об этом URA.RU рассказал председатель одного из СНТ, расположенных на Велижанском тракте. «Я точно знаю, сколько у меня человек тут живет круглогодично, и это никак не получается сопоставить с расходами, которые появились осенью. Многие дачники жалуются, что их соседи живут по 8-10 человек в одном доме, отсюда и расходы повышенные, а членские взносы если повышать — люди будут недовольны», — пояснил URA.RU собеседник. По его словам, с аналогичной проблемой столкнулись и председатели других СНТ. Кроме того, были случаи, когда такие жители СНТ устраивали смену председателя на человека, который им более выгоден. Как пояснил агентству председатель регионального отделения союза садоводов России Алексей Кучеров, на данный момент решить эту проблему законным путем непросто. «Проблема есть, сейчас законодательно не установлено, сколько должно в дачных домиках жить людей, поэтому возникает ситуация когда селятся большими семьями», — сообщил Кучеров URA.RU. Ранее агентство рассказало о том, чем завершилась война тюменского СНТ «Тура» с курганскими рейдерами. Дачники выиграли суд, но все еще пытаются получить уставные документы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменские дачники жалуются на большое количество живущих в СНТ мигрантов, из-за которых членских взносов не хватает на оплату коммунальных услуг. Об этом URA.RU рассказал председатель одного из СНТ, расположенных на Велижанском тракте. «Я точно знаю, сколько у меня человек тут живет круглогодично, и это никак не получается сопоставить с расходами, которые появились осенью. Многие дачники жалуются, что их соседи живут по 8-10 человек в одном доме, отсюда и расходы повышенные, а членские взносы если повышать — люди будут недовольны», — пояснил URA.RU собеседник. По его словам, с аналогичной проблемой столкнулись и председатели других СНТ. Кроме того, были случаи, когда такие жители СНТ устраивали смену председателя на человека, который им более выгоден. Как пояснил агентству председатель регионального отделения союза садоводов России Алексей Кучеров, на данный момент решить эту проблему законным путем непросто. «Проблема есть, сейчас законодательно не установлено, сколько должно в дачных домиках жить людей, поэтому возникает ситуация когда селятся большими семьями», — сообщил Кучеров URA.RU. Ранее агентство рассказало о том, чем завершилась война тюменского СНТ «Тура» с курганскими рейдерами. Дачники выиграли суд, но все еще пытаются получить уставные документы.