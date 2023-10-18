Тюменский цифровой форум выходит на новый уровень

Тюменский цифровой форум «Инфотех» станет федеральным
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Всероссийский форум-выставка «ИНФОТЕХ». Тюмень, моор александр
Тюменский форум «Инфотех» станет будет проводиться ежегодно Фото:

Тюменский цифровой форум «Инфотех» станет ежегодным событием, на котором будут обсуждаться вопросы практического внедрения искусственного интеллекта в различные сферы жизни. Об этом со ссылкой на слова главы Минцифры Максута Шадаева сообщил telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области.

«Глава Минцифры Максут Шадаев поблагодарил Александра Моора за высокие результаты цифровизации в регионе. Министр отметил, что форум „Инфотех“ станет ежегодным событием, на котором регионы совместно с федеральными ведомствами будут обсуждать практическое внедрение искусственного интеллекта в здравоохранение, безопасность, городское хозяйство и другие сферы», — указано в сообщении telegram-канала Инфоцентра.

Губернатор Тюменской области Александр Моор уверен, что с помощью искусственного интеллекта можно найти цифровые решения, которые помогут улучшить качество жизни людей. «Внедряя все решения, связанные с искусственным интеллектом, мы должны оптимизировать наши ресурсы — за те же деньги делать больший объем более эффективно. Самое главное — простой человек должен понимать, как его коснется информатизация и насколько комфортнее станет его жизнь», — сообщил Инфоцентр со ссылкой на слова главы региона.

Ранее агентство писало о том, что Тюменская область вошла в число регионов — лидеров Российской Федерации по уровню цифрового развития. По итогам второго квартала 2023 года показатель цифровой зрелости здесь составил 80%.

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Тюменский цифровой форум «Инфотех» станет ежегодным событием, на котором будут обсуждаться вопросы практического внедрения искусственного интеллекта в различные сферы жизни. Об этом со ссылкой на слова главы Минцифры Максута Шадаева сообщил telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. «Глава Минцифры Максут Шадаев поблагодарил Александра Моора за высокие результаты цифровизации в регионе. Министр отметил, что форум „Инфотех“ станет ежегодным событием, на котором регионы совместно с федеральными ведомствами будут обсуждать практическое внедрение искусственного интеллекта в здравоохранение, безопасность, городское хозяйство и другие сферы», — указано в сообщении telegram-канала Инфоцентра. Губернатор Тюменской области Александр Моор уверен, что с помощью искусственного интеллекта можно найти цифровые решения, которые помогут улучшить качество жизни людей. «Внедряя все решения, связанные с искусственным интеллектом, мы должны оптимизировать наши ресурсы — за те же деньги делать больший объем более эффективно. Самое главное — простой человек должен понимать, как его коснется информатизация и насколько комфортнее станет его жизнь», — сообщил Инфоцентр со ссылкой на слова главы региона. Ранее агентство писало о том, что Тюменская область вошла в число регионов — лидеров Российской Федерации по уровню цифрового развития. По итогам второго квартала 2023 года показатель цифровой зрелости здесь составил 80%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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