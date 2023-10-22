В ЯНАО ОМОН задержал коррупционеров, наживающихся на нелегальных мигрантах

23 октября 2023 в 16:26 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске ОМОН задержал группу лиц, бравших взятки у мигрантов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) при силовой поддержке сотрудников ОМОН, пресечена коррупционная деятельность троих мужчин по организации незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ. «В Ноябрьске трое мужчин, один из которых является специалистом центра лингводидактики, языкового тестирования и содействия миграционной политике, предварительно сговорившись, организовали на территории города фиктивный прием экзаменов у иностранных граждан за денежное вознаграждение. Преступление пресечено следователями территориального следственного отдела во взаимодействии с сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по ЯНАО, оперативными сотрудниками полиции, при силовой поддержке ОМОН», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. В отношении нарушителей возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Следователи проводят работу по установлению всех эпизодов дела, решается вопрос о мере пресечения к подозреваемым.

В Ноябрьске (ЯНАО) при силовой поддержке сотрудников ОМОН, пресечена коррупционная деятельность троих мужчин по организации незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ. «В Ноябрьске трое мужчин, один из которых является специалистом центра лингводидактики, языкового тестирования и содействия миграционной политике, предварительно сговорившись, организовали на территории города фиктивный прием экзаменов у иностранных граждан за денежное вознаграждение. Преступление пресечено следователями территориального следственного отдела во взаимодействии с сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по ЯНАО, оперативными сотрудниками полиции, при силовой поддержке ОМОН», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. В отношении нарушителей возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Следователи проводят работу по установлению всех эпизодов дела, решается вопрос о мере пресечения к подозреваемым.