В ЯНАО ОМОН задержал коррупционеров, наживающихся на нелегальных мигрантах

В Ноябрьске (ЯНАО) при силовой поддержке сотрудников ОМОН, пресечена коррупционная деятельность троих мужчин по организации незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ.
«В Ноябрьске трое мужчин, один из которых является специалистом центра лингводидактики, языкового тестирования и содействия миграционной политике, предварительно сговорившись, организовали на территории города фиктивный прием экзаменов у иностранных граждан за денежное вознаграждение. Преступление пресечено следователями территориального следственного отдела во взаимодействии с сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по ЯНАО, оперативными сотрудниками полиции, при силовой поддержке ОМОН», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.
В отношении нарушителей возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Следователи проводят работу по установлению всех эпизодов дела, решается вопрос о мере пресечения к подозреваемым.
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