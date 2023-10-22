22 октября 2023
21 октября 2023

В ЯНАО ОМОН задержал коррупционеров, наживающихся на нелегальных мигрантах

© Служба новостей «URA.RU»
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Оцепление ГУВД. Челябинск, полицейские, полиция, росгвардия, оцепление, силовики, омон
В Ноябрьске ОМОН задержал группу лиц, бравших взятки у мигрантов Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) при силовой поддержке сотрудников ОМОН, пресечена коррупционная деятельность троих мужчин по организации незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ.

«В Ноябрьске трое мужчин, один из которых является специалистом центра лингводидактики, языкового тестирования и содействия миграционной политике, предварительно сговорившись, организовали на территории города фиктивный прием экзаменов у иностранных граждан за денежное вознаграждение. Преступление пресечено следователями территориального следственного отдела во взаимодействии с сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по ЯНАО, оперативными сотрудниками полиции, при силовой поддержке ОМОН», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.

В отношении нарушителей возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Следователи проводят работу по установлению всех эпизодов дела, решается вопрос о мере пресечения к подозреваемым.

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В Ноябрьске (ЯНАО) при силовой поддержке сотрудников ОМОН, пресечена коррупционная деятельность троих мужчин по организации незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ. «В Ноябрьске трое мужчин, один из которых является специалистом центра лингводидактики, языкового тестирования и содействия миграционной политике, предварительно сговорившись, организовали на территории города фиктивный прием экзаменов у иностранных граждан за денежное вознаграждение. Преступление пресечено следователями территориального следственного отдела во взаимодействии с сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по ЯНАО, оперативными сотрудниками полиции, при силовой поддержке ОМОН», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. В отношении нарушителей возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Следователи проводят работу по установлению всех эпизодов дела, решается вопрос о мере пресечения к подозреваемым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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