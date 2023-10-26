Власти ЯНАО ограничат учреждениям бюджет для госзакупок

27 октября 2023 в 17:36 Размер текста - 17 +

В ЯНАО бюджетные организации обязали обосновывать приобретение имущества Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти ЯНАО ограничат право бюджетных организаций самостоятельно использовать средства при осуществлении закупок. Предельная сумма, которую учреждения могут потратить без согласования, должна быть менее 500 тысяч рублей, следует из постановления, подписанного губернатором округа Дмитрием Артюховым. «Изменениями вводится необходимость финансово-экономического обоснования для приобретения движимого имущества бюджетными организациями, а также устанавливается контроль за соблюдением указанного требования. Изменения позволят повысить эффективность использования имущества, приобретаемого в государственную собственность автономного округа», — прокомментировали в пресс-службе правительства постановление, опубликованное на официальном сайте. Теперь для приобретения движимого имущества стоимостью свыше 500 тысяч рублей организациям необходимо представить обоснование. В нем должна быть отражена экономическая целесообразность приобретения конкретного имущества, а также возможность его реальной эксплуатации, срок полезного использования имущества, расходы на транспортировку и другие факторы. Ранее URA.RU рассказало, что власти Салехарда ограничили право школ на самостоятельные закупки. В данном случае причиной стал коррупционный скандал, вскрывшийся при проверке законодательства о закупках. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти ЯНАО ограничат право бюджетных организаций самостоятельно использовать средства при осуществлении закупок. Предельная сумма, которую учреждения могут потратить без согласования, должна быть менее 500 тысяч рублей, следует из постановления, подписанного губернатором округа Дмитрием Артюховым. «Изменениями вводится необходимость финансово-экономического обоснования для приобретения движимого имущества бюджетными организациями, а также устанавливается контроль за соблюдением указанного требования. Изменения позволят повысить эффективность использования имущества, приобретаемого в государственную собственность автономного округа», — прокомментировали в пресс-службе правительства постановление, опубликованное на официальном сайте. Теперь для приобретения движимого имущества стоимостью свыше 500 тысяч рублей организациям необходимо представить обоснование. В нем должна быть отражена экономическая целесообразность приобретения конкретного имущества, а также возможность его реальной эксплуатации, срок полезного использования имущества, расходы на транспортировку и другие факторы. Ранее URA.RU рассказало, что власти Салехарда ограничили право школ на самостоятельные закупки. В данном случае причиной стал коррупционный скандал, вскрывшийся при проверке законодательства о закупках.