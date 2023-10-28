«Известия» раскрыли, как прошли тренировки ядерных сил под руководством Путина

В России прошли тренировки ядерных сил под руководством Путина

29 октября 2023 в 04:01 Размер текста - 17 +

Все пуски осуществляются непосредственно под управлением президент России, через легендарный ядерный чемоданчик Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ 25 октября прошли учения стратегических сил сдерживания страны под руководством президента России Владимира Путина. О том, где они проходили рассказывают «Известия». «Межконтинентальная ракета „Ярс“, боеприпасы для подводных лодок „Синева“, крылатые изделия со стратегических ракетоносцев Ту-95МС поразили все цели в ходе учений стратегических ядерных сил сдерживания страны», — раскрывает подробности издание. Все пуски осуществляются непосредственно под управлением президент России, через легендарный ядерный чемоданчик. Дальше действует целая система доведения приказа и сам запуск по цели. Во время учений боеголовки без ядерных зарядов летят на специальные поля, где проходит оценка качества готовности и точности выстрела. В прошедших в среду учениях были задействованы три полигона. Самый известный полигон такого рода — Кура на Камчатке. Основное назначение полигона с конца 1950-х годов — прием на свои целевые поля головных частей межконтинентальных баллистических ракет. Полигон Чижа в Архангельской области предназначен для испытания пусков крылатых ракет стратегической авиации, а также работы с ракетных подводных лодок Тихоокеанского флота. Чтобы измерить максимальную дальность используются нейтральные воды Тихого океана, так называемая «Акватория», там испытывают ракеты «Тополь-М» и «Булава». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

25 октября прошли учения стратегических сил сдерживания страны под руководством президента России Владимира Путина. О том, где они проходили рассказывают «Известия». «Межконтинентальная ракета „Ярс“, боеприпасы для подводных лодок „Синева“, крылатые изделия со стратегических ракетоносцев Ту-95МС поразили все цели в ходе учений стратегических ядерных сил сдерживания страны», — раскрывает подробности издание. Все пуски осуществляются непосредственно под управлением президент России, через легендарный ядерный чемоданчик. Дальше действует целая система доведения приказа и сам запуск по цели. Во время учений боеголовки без ядерных зарядов летят на специальные поля, где проходит оценка качества готовности и точности выстрела. В прошедших в среду учениях были задействованы три полигона. Самый известный полигон такого рода — Кура на Камчатке. Основное назначение полигона с конца 1950-х годов — прием на свои целевые поля головных частей межконтинентальных баллистических ракет. Полигон Чижа в Архангельской области предназначен для испытания пусков крылатых ракет стратегической авиации, а также работы с ракетных подводных лодок Тихоокеанского флота. Чтобы измерить максимальную дальность используются нейтральные воды Тихого океана, так называемая «Акватория», там испытывают ракеты «Тополь-М» и «Булава».