28 октября 2023

«Известия» раскрыли, как прошли тренировки ядерных сил под руководством Путина

В России прошли тренировки ядерных сил под руководством Путина
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, оружие, ярс, тополь, stock, СНВ, ДСНВ, ядерное
Все пуски осуществляются непосредственно под управлением президент России, через легендарный ядерный чемоданчик Фото:

25 октября прошли учения стратегических сил сдерживания страны под руководством президента России Владимира Путина. О том, где они проходили рассказывают «Известия».

«Межконтинентальная ракета „Ярс“, боеприпасы для подводных лодок „Синева“, крылатые изделия со стратегических ракетоносцев Ту-95МС поразили все цели в ходе учений стратегических ядерных сил сдерживания страны», — раскрывает подробности издание. Все пуски осуществляются непосредственно под управлением президент России, через легендарный ядерный чемоданчик. Дальше действует целая система доведения приказа и сам запуск по цели.

Во время учений боеголовки без ядерных зарядов летят на специальные поля, где проходит оценка качества готовности и точности выстрела. В прошедших в среду учениях были задействованы три полигона. Самый известный полигон такого рода — Кура на Камчатке. Основное назначение полигона с конца 1950-х годов — прием на свои целевые поля головных частей межконтинентальных баллистических ракет. Полигон Чижа в Архангельской области предназначен для испытания пусков крылатых ракет стратегической авиации, а также работы с ракетных подводных лодок Тихоокеанского флота. Чтобы измерить максимальную дальность используются нейтральные воды Тихого океана, так называемая «Акватория», там испытывают ракеты «Тополь-М» и «Булава».

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25 октября прошли учения стратегических сил сдерживания страны под руководством президента России Владимира Путина. О том, где они проходили рассказывают «Известия». «Межконтинентальная ракета „Ярс“, боеприпасы для подводных лодок „Синева“, крылатые изделия со стратегических ракетоносцев Ту-95МС поразили все цели в ходе учений стратегических ядерных сил сдерживания страны», — раскрывает подробности издание. Все пуски осуществляются непосредственно под управлением президент России, через легендарный ядерный чемоданчик. Дальше действует целая система доведения приказа и сам запуск по цели. Во время учений боеголовки без ядерных зарядов летят на специальные поля, где проходит оценка качества готовности и точности выстрела. В прошедших в среду учениях были задействованы три полигона. Самый известный полигон такого рода — Кура на Камчатке. Основное назначение полигона с конца 1950-х годов — прием на свои целевые поля головных частей межконтинентальных баллистических ракет. Полигон Чижа в Архангельской области предназначен для испытания пусков крылатых ракет стратегической авиации, а также работы с ракетных подводных лодок Тихоокеанского флота. Чтобы измерить максимальную дальность используются нейтральные воды Тихого океана, так называемая «Акватория», там испытывают ракеты «Тополь-М» и «Булава».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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