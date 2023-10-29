29 октября 2023
28 октября 2023

Жители городов ЯНАО пожаловались на грязную воду. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грязная вода из крана, кран, смеситель, опрессовки, водоснабжение, ржавчина, жкх, раковина, струя воды, грязная вода
В городах округа из крана льется черная вода Фото:

Жители Надыма (ЯНАО) обеспокоены загрязнением холодной воды в городе. Надымчанин написал пост в социальной сети «ВКонтакте» о том, что с проблемой не справляются даже фильтры.

«Зверева 52. Фильтры на холодную воду. После установки системы фильтрации прошел месяц. Плотный наружный налет. Запах торфа», — рассказал Максим Яров в сообществе «Злой и добрый надымчанин».

Жители города поддержали мужчину, рассказав, что сталкиваются с этой проблемой не впервые. «По всему городу так!» — поделился пользователь Любимая Любимым. «Да уже не первый год такая вода! Раньше хлопья черные плавали, постоянно в УК звонила!» — отметила Татьяна Зайцева.

В окружной столице также есть вопросы о качестве природного ресурса. «Вода грязнющая льется из крана в дальней части города уже давно!», — поделился аноним в сообществе «Подслушано в Салехарде».

Представители «Ямалкоммунэнерго» рассказали URA.RU о ежегодной работе по промывке сетей холодного водоснабжения. «Подобные работы должны проводиться одновременно с управляющей компанией. К сожалению, не со всеми УК удается найти общий язык, из-за чего впоследствии дискомфорт испытывает потребитель. Отметим, что в границах балансовой принадлежности предприятия отклонения по чистоте воды в ходе взятия проб отсутствуют», — говорится в сообщении.

Специалисты «Салехардэнерго» сообщили, что проведут проверку качества воды по заявкам жителей. «Наши специалисты в присутствии работника из управляющей компании возьмут пробу воды. Если вода соответствует нормам — это зона ответственности УК и эксплуатации внутридомовых сетей. Если вода не соответствует нормам, мы проведем проверку и решим проблему», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в Лабытнанги (ЯНАО) из крана течет грязная вода, которая поступает в город из горной реки Ханмей. Жители вынуждены покупать бутилированную воду.

Фильтр для очистки холодной воды, Надым
Фильтр для очистки холодной воды, Надым
Система фильтрации воды, Надым
Система фильтрации воды, Надым
Фото:
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Жители Надыма (ЯНАО) обеспокоены загрязнением холодной воды в городе. Надымчанин написал пост в социальной сети «ВКонтакте» о том, что с проблемой не справляются даже фильтры. «Зверева 52. Фильтры на холодную воду. После установки системы фильтрации прошел месяц. Плотный наружный налет. Запах торфа», — рассказал Максим Яров в сообществе «Злой и добрый надымчанин». Жители города поддержали мужчину, рассказав, что сталкиваются с этой проблемой не впервые. «По всему городу так!» — поделился пользователь Любимая Любимым. «Да уже не первый год такая вода! Раньше хлопья черные плавали, постоянно в УК звонила!» — отметила Татьяна Зайцева. В окружной столице также есть вопросы о качестве природного ресурса. «Вода грязнющая льется из крана в дальней части города уже давно!», — поделился аноним в сообществе «Подслушано в Салехарде». Представители «Ямалкоммунэнерго» рассказали URA.RU о ежегодной работе по промывке сетей холодного водоснабжения. «Подобные работы должны проводиться одновременно с управляющей компанией. К сожалению, не со всеми УК удается найти общий язык, из-за чего впоследствии дискомфорт испытывает потребитель. Отметим, что в границах балансовой принадлежности предприятия отклонения по чистоте воды в ходе взятия проб отсутствуют», — говорится в сообщении. Специалисты «Салехардэнерго» сообщили, что проведут проверку качества воды по заявкам жителей. «Наши специалисты в присутствии работника из управляющей компании возьмут пробу воды. Если вода соответствует нормам — это зона ответственности УК и эксплуатации внутридомовых сетей. Если вода не соответствует нормам, мы проведем проверку и решим проблему», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Лабытнанги (ЯНАО) из крана течет грязная вода, которая поступает в город из горной реки Ханмей. Жители вынуждены покупать бутилированную воду.
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