В городах округа из крана льется черная вода Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители Надыма (ЯНАО) обеспокоены загрязнением холодной воды в городе. Надымчанин написал пост в социальной сети «ВКонтакте» о том, что с проблемой не справляются даже фильтры.

«Зверева 52. Фильтры на холодную воду. После установки системы фильтрации прошел месяц. Плотный наружный налет. Запах торфа», — рассказал Максим Яров в сообществе «Злой и добрый надымчанин».

Жители города поддержали мужчину, рассказав, что сталкиваются с этой проблемой не впервые. «По всему городу так!» — поделился пользователь Любимая Любимым. «Да уже не первый год такая вода! Раньше хлопья черные плавали, постоянно в УК звонила!» — отметила Татьяна Зайцева.

В окружной столице также есть вопросы о качестве природного ресурса. «Вода грязнющая льется из крана в дальней части города уже давно!», — поделился аноним в сообществе «Подслушано в Салехарде».

Представители «Ямалкоммунэнерго» рассказали URA.RU о ежегодной работе по промывке сетей холодного водоснабжения. «Подобные работы должны проводиться одновременно с управляющей компанией. К сожалению, не со всеми УК удается найти общий язык, из-за чего впоследствии дискомфорт испытывает потребитель. Отметим, что в границах балансовой принадлежности предприятия отклонения по чистоте воды в ходе взятия проб отсутствуют», — говорится в сообщении.

Специалисты «Салехардэнерго» сообщили, что проведут проверку качества воды по заявкам жителей. «Наши специалисты в присутствии работника из управляющей компании возьмут пробу воды. Если вода соответствует нормам — это зона ответственности УК и эксплуатации внутридомовых сетей. Если вода не соответствует нормам, мы проведем проверку и решим проблему», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в Лабытнанги (ЯНАО) из крана течет грязная вода, которая поступает в город из горной реки Ханмей. Жители вынуждены покупать бутилированную воду.

Фильтр для очистки холодной воды, Надым сообщество «Злой и добрый надымчанин», соцсеть «ВКонтакте»

Система фильтрации воды, Надым Фото: сообщество «Злой и добрый надымчанин», соцсеть «ВКонтакте»