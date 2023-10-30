В Росавиации заявили о запрете вылетов самолетов из Израиля в Махачкалу

30 октября 2023 в 19:17 Размер текста - 17 +

Израильские рейсы в Махачкалу будут перенаправлены в другие города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы Самолетам, следующим из Израиля, запрещено совершать посадку в аэропорте Махачкалы. Такое заявление выпустили в Росавиации. «Рейсы российских авиакомпаний „Азимут“ и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу будут временно направляться в другие российские города», — передает telegram-канал Посольства России в Израиле информацию из Росавиации. Уточняется, что подробную информацию нужно узнавать у перевозчиков. Также Посольство напомнило о действующих телефонных номерах, по которым будут информировать пассажиров, следующих из Израиля или в него. Приведены номера авиакомпаний Red Wings и «Азимут», а также Росавиации. Ранее сообщалось о протестах и беспорядках в аэропорту Махачкалы. Жители Республики Дагестан подобным образом встретили рейс из Израиля. Пострадало свыше 20 человек. Двое находятся в тяжелом состоянии в связи с черепно-мозговой травмой. На данный момент израильтянам советуют не прилетать в мусульманские республики России. Об этом сообщил посол Израиля в России Александр Бен Цви. По его словам, такая мера нужна для того, чтобы жители Израиля чувствовали себя в безопасности.

Самолетам, следующим из Израиля, запрещено совершать посадку в аэропорте Махачкалы. Такое заявление выпустили в Росавиации. «Рейсы российских авиакомпаний „Азимут“ и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу будут временно направляться в другие российские города», — передает telegram-канал Посольства России в Израиле информацию из Росавиации. Уточняется, что подробную информацию нужно узнавать у перевозчиков. Также Посольство напомнило о действующих телефонных номерах, по которым будут информировать пассажиров, следующих из Израиля или в него. Приведены номера авиакомпаний Red Wings и «Азимут», а также Росавиации. Ранее сообщалось о протестах и беспорядках в аэропорту Махачкалы. Жители Республики Дагестан подобным образом встретили рейс из Израиля. Пострадало свыше 20 человек. Двое находятся в тяжелом состоянии в связи с черепно-мозговой травмой. На данный момент израильтянам советуют не прилетать в мусульманские республики России. Об этом сообщил посол Израиля в России Александр Бен Цви. По его словам, такая мера нужна для того, чтобы жители Израиля чувствовали себя в безопасности.