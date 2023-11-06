06 ноября 2023
05 ноября 2023

Мэрию Тобольска наказали за массовые нападения бездомных собак на детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрежевская переправа. Излучинск, бездомные животные, злая собака
Бездомные псы нападали на детей в Тобольске (архивное фото) Фото:

Администрацию Тобольска обязали выплатить моральную компенсацию четырем детям, на которых напали бездомные собаки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«Тобольская межрайонная прокуратура защитила права четырех детей, пострадавших от укусов бездомных собак. Несчастные случаи произошли в апреле и ноябре 2022 года. Суд взыскал с администрации Тобольска в пользу детей компенсации на общую сумму в 75 тысяч рублей», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Самому юному пострадавшему от нападений собак было восемь лет, самому старшему — 16. Все дети получили различные травмы.

Ранее URA.RU писало и о других случаях массовых нападений бездомных животных. Так, в Ишиме за три месяца собаки искусали шесть детей.

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Администрацию Тобольска обязали выплатить моральную компенсацию четырем детям, на которых напали бездомные собаки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. «Тобольская межрайонная прокуратура защитила права четырех детей, пострадавших от укусов бездомных собак. Несчастные случаи произошли в апреле и ноябре 2022 года. Суд взыскал с администрации Тобольска в пользу детей компенсации на общую сумму в 75 тысяч рублей», — рассказали URA.RU в ведомстве. Самому юному пострадавшему от нападений собак было восемь лет, самому старшему — 16. Все дети получили различные травмы. Ранее URA.RU писало и о других случаях массовых нападений бездомных животных. Так, в Ишиме за три месяца собаки искусали шесть детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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