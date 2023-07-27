27 июля 2023

В Тюменской области собаки искусали шестерых подростков

© Служба новостей «URA.RU»
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Дворняги. Собаки. Бродячие животные. Челябинск, собаки, бездомные животные, дворняги, бродячие животные
От укусов собак пострадали шестеро детей Фото:

В Ишиме от укусов бродячих собак пострадали шесть подростков. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области. Всем им администрацией города будет выплачена компенсация.

«Установлено, что с февраля по май 2023 года в Ишиме бродячие собаки покусали шесть несовершеннолетних детей в возрасте от 10 до 15 лет, причинив им раны различной тяжести», — указано в сообщение ведомства. Информация о перестрадавших была передана в прокуратуру из больницы, куда поступили подростки.

Ишимский межрайонный прокурор предъявил в суд шесть исковых заявлений об обязательстве администрации города выплатить компенсации морального вреда пострадавшим детям. Суд удовлетворил ходатайство. Семьям подростков выплатят компенсацию на общую сумму 70 тысяч рублей.

Ранее в Аромашевском районе (Тюменская область) собака напала на десятилетнего ребенка, который катался на велосипеде. Суд предписал хозяйке животного выплатить компенсацию пострадавшему ребенку в размере десяти тысяч рублей.

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В Ишиме от укусов бродячих собак пострадали шесть подростков. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области. Всем им администрацией города будет выплачена компенсация. «Установлено, что с февраля по май 2023 года в Ишиме бродячие собаки покусали шесть несовершеннолетних детей в возрасте от 10 до 15 лет, причинив им раны различной тяжести», — указано в сообщение ведомства. Информация о перестрадавших была передана в прокуратуру из больницы, куда поступили подростки. Ишимский межрайонный прокурор предъявил в суд шесть исковых заявлений об обязательстве администрации города выплатить компенсации морального вреда пострадавшим детям. Суд удовлетворил ходатайство. Семьям подростков выплатят компенсацию на общую сумму 70 тысяч рублей. Ранее в Аромашевском районе (Тюменская область) собака напала на десятилетнего ребенка, который катался на велосипеде. Суд предписал хозяйке животного выплатить компенсацию пострадавшему ребенку в размере десяти тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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