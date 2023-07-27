В Тюменской области собаки искусали шестерых подростков

28 июля 2023 в 13:34 Размер текста - 17 +

От укусов собак пострадали шестеро детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ишиме от укусов бродячих собак пострадали шесть подростков. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области. Всем им администрацией города будет выплачена компенсация. «Установлено, что с февраля по май 2023 года в Ишиме бродячие собаки покусали шесть несовершеннолетних детей в возрасте от 10 до 15 лет, причинив им раны различной тяжести», — указано в сообщение ведомства. Информация о перестрадавших была передана в прокуратуру из больницы, куда поступили подростки. Ишимский межрайонный прокурор предъявил в суд шесть исковых заявлений об обязательстве администрации города выплатить компенсации морального вреда пострадавшим детям. Суд удовлетворил ходатайство. Семьям подростков выплатят компенсацию на общую сумму 70 тысяч рублей. Ранее в Аромашевском районе (Тюменская область) собака напала на десятилетнего ребенка, который катался на велосипеде. Суд предписал хозяйке животного выплатить компенсацию пострадавшему ребенку в размере десяти тысяч рублей.

В Ишиме от укусов бродячих собак пострадали шесть подростков. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области. Всем им администрацией города будет выплачена компенсация. «Установлено, что с февраля по май 2023 года в Ишиме бродячие собаки покусали шесть несовершеннолетних детей в возрасте от 10 до 15 лет, причинив им раны различной тяжести», — указано в сообщение ведомства. Информация о перестрадавших была передана в прокуратуру из больницы, куда поступили подростки. Ишимский межрайонный прокурор предъявил в суд шесть исковых заявлений об обязательстве администрации города выплатить компенсации морального вреда пострадавшим детям. Суд удовлетворил ходатайство. Семьям подростков выплатят компенсацию на общую сумму 70 тысяч рублей. Ранее в Аромашевском районе (Тюменская область) собака напала на десятилетнего ребенка, который катался на велосипеде. Суд предписал хозяйке животного выплатить компенсацию пострадавшему ребенку в размере десяти тысяч рублей.