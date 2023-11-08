08 ноября 2023

В ЯНАО появляются редкие для региона виды животных

В Шурышкарском районе ЯНАО появились летучие мыши
© Служба новостей «URA.RU»
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Появление видов, которые раньше не жили в ЯНАО, связывают с изменением климатических условий Фото:

Жители ЯНАО стали чаще встречать летучих мышей, которые ранее не жили в северных широтах. В Шурышкарском районе появились представители одного из видов летучих мышей, сообщает в telegram-канале департамент природных ресурсов округа.

«В селе Восяхово Шурышкарского района ЯНАО появился северный кожанок. Этот вид распространен в зоне хвойных и смешанных лесов по всей Евразии, а на Кольском полуострове даже проникает за Полярный круг», — говорится в сообщении.

Ученые связывают распространение необычных для региона видов с изменением климатических условий. Миграцию видов наблюдают в течение последних 70 лет, сообщает департамент.

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Жители ЯНАО стали чаще встречать летучих мышей, которые ранее не жили в северных широтах. В Шурышкарском районе появились представители одного из видов летучих мышей, сообщает в telegram-канале департамент природных ресурсов округа. «В селе Восяхово Шурышкарского района ЯНАО появился северный кожанок. Этот вид распространен в зоне хвойных и смешанных лесов по всей Евразии, а на Кольском полуострове даже проникает за Полярный круг», — говорится в сообщении. Ученые связывают распространение необычных для региона видов с изменением климатических условий. Миграцию видов наблюдают в течение последних 70 лет, сообщает департамент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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