В ЯНАО появляются редкие для региона виды животных

В Шурышкарском районе ЯНАО появились летучие мыши

Появление видов, которые раньше не жили в ЯНАО, связывают с изменением климатических условий Фото: Tony Dejak/AP/TASS

Жители ЯНАО стали чаще встречать летучих мышей, которые ранее не жили в северных широтах. В Шурышкарском районе появились представители одного из видов летучих мышей, сообщает в telegram-канале департамент природных ресурсов округа.

«В селе Восяхово Шурышкарского района ЯНАО появился северный кожанок. Этот вид распространен в зоне хвойных и смешанных лесов по всей Евразии, а на Кольском полуострове даже проникает за Полярный круг», — говорится в сообщении.

Ученые связывают распространение необычных для региона видов с изменением климатических условий. Миграцию видов наблюдают в течение последних 70 лет, сообщает департамент.