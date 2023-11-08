Тюменские власти пояснили, почему нельзя заменить маленькие автобусы на большие

Власти Тюмени: полностью перейти на большие автобусы экономически неоправданно

09 ноября 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

По словам мэрии, не везде дороги предназначения для движения больших автобусов Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Тюмени нельзя полностью заменить автобусы малой вместимости на большие, так как это экономически неоправданно. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации. По словам мэрии, также не везде дороги предназначения для движения больших автобусов. «Параметры улично-дорожной сети не везде предназначены для движения автобусов большой вместимости. Кроме того, при переходе на такие автобусы неизбежно увеличивается интервал движения автобусов, поскольку происходит перераспределение пассажиропотока. Важным фактором, при этом, является экономическая составляющая, т. е. стоимость самой техники. В ряде случаев, полный переход на автобусы большого класса является экономически неоправданным», — рассказали агентству в мэрии. Ранее URA.RU писало, что время работы общественного транспорта в Тюмени планируют продлить. Помимо этого, по самым востребованным маршрутам запустят новые автобусы большой вместимости.

В Тюмени нельзя полностью заменить автобусы малой вместимости на большие, так как это экономически неоправданно. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации. По словам мэрии, также не везде дороги предназначения для движения больших автобусов. «Параметры улично-дорожной сети не везде предназначены для движения автобусов большой вместимости. Кроме того, при переходе на такие автобусы неизбежно увеличивается интервал движения автобусов, поскольку происходит перераспределение пассажиропотока. Важным фактором, при этом, является экономическая составляющая, т. е. стоимость самой техники. В ряде случаев, полный переход на автобусы большого класса является экономически неоправданным», — рассказали агентству в мэрии. Ранее URA.RU писало, что время работы общественного транспорта в Тюмени планируют продлить. Помимо этого, по самым востребованным маршрутам запустят новые автобусы большой вместимости.