В Москве мужчина скончался, упав на пути на Курском вокзале

10 ноября 2023 в 01:08 Размер текста - 17 +

На Курском вокзале в Москве погиб человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU На Курском вокзале в Москве мужчина упал на рельсы и погиб. Об этом сообщил источник в экстренных службах. «Пострадавшего оперативно достали и передали медикам, но спасти его жизнь им не удалось. Сейчас Курский вокзал работает в штатном режиме», — передает слова источника телеканал 360. Правоохранительные органы устанавливают причины происшествия. Причина, по которой человек оказался на железнодорожных путях, не уточняется, сообщает телеканал. Ранее на Таганско-Краснопресненской линии московского метро погиб мужчина, пытавшийся спасти другого пассажира, который прыгнул под поезд. Благодаря бдительности машиниста, он остался жив.

На Курском вокзале в Москве мужчина упал на рельсы и погиб. Об этом сообщил источник в экстренных службах. «Пострадавшего оперативно достали и передали медикам, но спасти его жизнь им не удалось. Сейчас Курский вокзал работает в штатном режиме», — передает слова источника телеканал 360. Правоохранительные органы устанавливают причины происшествия. Причина, по которой человек оказался на железнодорожных путях, не уточняется, сообщает телеканал. Ранее на Таганско-Краснопресненской линии московского метро погиб мужчина, пытавшийся спасти другого пассажира, который прыгнул под поезд. Благодаря бдительности машиниста, он остался жив.