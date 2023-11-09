В Москве мужчина скончался, упав на пути на Курском вокзале

На Курском вокзале в Москве мужчина упал на рельсы и погиб. Об этом сообщил источник в экстренных службах.
«Пострадавшего оперативно достали и передали медикам, но спасти его жизнь им не удалось. Сейчас Курский вокзал работает в штатном режиме», — передает слова источника телеканал 360.
Правоохранительные органы устанавливают причины происшествия. Причина, по которой человек оказался на железнодорожных путях, не уточняется, сообщает телеканал.
Ранее на Таганско-Краснопресненской линии московского метро погиб мужчина, пытавшийся спасти другого пассажира, который прыгнул под поезд. Благодаря бдительности машиниста, он остался жив.
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