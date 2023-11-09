09 ноября 2023

В Москве мужчина скончался, упав на пути на Курском вокзале

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Железнодорожный вокзал. Тюмень, вокзал, рельсы, жд, рельс, жд вокзал, жд пути, жд путь
На Курском вокзале в Москве погиб человек Фото:

На Курском вокзале в Москве мужчина упал на рельсы и погиб. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

«Пострадавшего оперативно достали и передали медикам, но спасти его жизнь им не удалось. Сейчас Курский вокзал работает в штатном режиме», — передает слова источника телеканал 360.

Правоохранительные органы устанавливают причины происшествия. Причина, по которой человек оказался на железнодорожных путях, не уточняется, сообщает телеканал.

Ранее на Таганско-Краснопресненской линии московского метро погиб мужчина, пытавшийся спасти другого пассажира, который прыгнул под поезд. Благодаря бдительности машиниста, он остался жив.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Курском вокзале в Москве мужчина упал на рельсы и погиб. Об этом сообщил источник в экстренных службах. «Пострадавшего оперативно достали и передали медикам, но спасти его жизнь им не удалось. Сейчас Курский вокзал работает в штатном режиме», — передает слова источника телеканал 360. Правоохранительные органы устанавливают причины происшествия. Причина, по которой человек оказался на железнодорожных путях, не уточняется, сообщает телеканал. Ранее на Таганско-Краснопресненской линии московского метро погиб мужчина, пытавшийся спасти другого пассажира, который прыгнул под поезд. Благодаря бдительности машиниста, он остался жив.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...