В ХМАО силовики попали в скандальную историю в День полиции. Инсайд

Глава ОМВД Пыть-Яха пытается замять скандал во время празднования Дня полиции

12 ноября 2023 в 17:37 Размер текста - 17 +

В Пыть-Яхе силовики стали участниками разборок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Врио главы ОМВД Пыть-Яха Сергей Карячкин пытается замять скандал с подчиненными во время празднования Дня полиции. По данным источников URA.RU, группа празднующих силовиков отправилась на афтерпати после корпоратива в кафе «Ришелье», где у них произошла стычка с посетителями. «Произошла разборка на повышенных тонах среди полицейских и других клиентов. Успокаивать конфликтующие стороны на улице пришлось владельцу заведения. Карячкин не стал докладывать об инциденте руководству полиции ХМАО, чтобы не получить „по шапке“. Но история вышла в публичное поле», — сообщил инсайдер. По данным другого источника, дело дошло до драки, и в ней якобы пострадавшей стороной оказались полицейские. Третий информатор в силовых структурах этот не подтверждает. «Конфликт был только на словах, два на два — двое полицейских и двое посетителей», — уточнил собеседник агентства. Корреспонденту URA.RU удалось дозвониться до владельца кафе Намика Мирзолиева. «Я вышел, во дворе стоял шум. Толпой собрались, общались на повышенных тонах, очень громко. Кто начал, кто прав был, кто не прав был, я уже не видел», — уточнил Мирзолиев. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее URA.RU писало, что Карячкин назначен врио начальника горотдела полиции в феврале 2023 года. Он переехал в Югру два года назад из Астрахани. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Врио главы ОМВД Пыть-Яха Сергей Карячкин пытается замять скандал с подчиненными во время празднования Дня полиции. По данным источников URA.RU, группа празднующих силовиков отправилась на афтерпати после корпоратива в кафе «Ришелье», где у них произошла стычка с посетителями. «Произошла разборка на повышенных тонах среди полицейских и других клиентов. Успокаивать конфликтующие стороны на улице пришлось владельцу заведения. Карячкин не стал докладывать об инциденте руководству полиции ХМАО, чтобы не получить „по шапке“. Но история вышла в публичное поле», — сообщил инсайдер. По данным другого источника, дело дошло до драки, и в ней якобы пострадавшей стороной оказались полицейские. Третий информатор в силовых структурах этот не подтверждает. «Конфликт был только на словах, два на два — двое полицейских и двое посетителей», — уточнил собеседник агентства. Корреспонденту URA.RU удалось дозвониться до владельца кафе Намика Мирзолиева. «Я вышел, во дворе стоял шум. Толпой собрались, общались на повышенных тонах, очень громко. Кто начал, кто прав был, кто не прав был, я уже не видел», — уточнил Мирзолиев. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее URA.RU писало, что Карячкин назначен врио начальника горотдела полиции в феврале 2023 года. Он переехал в Югру два года назад из Астрахани.