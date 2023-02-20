Начальник полиции ХМАО укрепил свой клан, назначив на должность земляка

21 февраля 2023 в 19:40 Размер текста - 17 +

На должность начальника полиции в Пыть-Яхе назначили сотрудника из Астраханской области Сергея Карячкина Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава УМВД ХМАО Дамир Сатретдинов готовит назначение своего человека на должность начальника полиции Пыть-Яха. Эту позицию в ближайшее время должен занять Сергей Карячкин, который сейчас в окружном главке курирует работу всех участковых. «Карячкин переехал в Ханты-Мансийск полтора года назад из Астрахани. Глава УМВД ХМАО Дамир Сатретдинов до перевода в Югру также служил в органах внутренних дел в Астрахани и затем перетянул на север много земляков. Должность главы полиции Пыть-Яха для Карячкина, в принципе, равнозначная по статусу его нынешней позиции. Но, возглавив городской отдел ОМВД, он там будет сам себе начальником», — рассказал инсайдер. Прежний начальник ОМВД Пыть-Яха Олег Иревлин в январе написал заявление на отпуск с последующим увольнением. По информации инсайдера из силовых структур, его отставка была связана с плохими показателями работы городского отдела полиции по итогам 2022 года. В пресс-службу УМВД направлен запрос. На момент публикации ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало, что в конце января этого года глава ОМВД России по Пыть-Яху Олег Иревлин написал рапорт на увольнение из органов внутренних дел. По словам источника, это может быть связанно с тем, что показатели работы городского отдела упали.

Глава УМВД ХМАО Дамир Сатретдинов готовит назначение своего человека на должность начальника полиции Пыть-Яха. Эту позицию в ближайшее время должен занять Сергей Карячкин, который сейчас в окружном главке курирует работу всех участковых. «Карячкин переехал в Ханты-Мансийск полтора года назад из Астрахани. Глава УМВД ХМАО Дамир Сатретдинов до перевода в Югру также служил в органах внутренних дел в Астрахани и затем перетянул на север много земляков. Должность главы полиции Пыть-Яха для Карячкина, в принципе, равнозначная по статусу его нынешней позиции. Но, возглавив городской отдел ОМВД, он там будет сам себе начальником», — рассказал инсайдер. Прежний начальник ОМВД Пыть-Яха Олег Иревлин в январе написал заявление на отпуск с последующим увольнением. По информации инсайдера из силовых структур, его отставка была связана с плохими показателями работы городского отдела полиции по итогам 2022 года. В пресс-службу УМВД направлен запрос. На момент публикации ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало, что в конце января этого года глава ОМВД России по Пыть-Яху Олег Иревлин написал рапорт на увольнение из органов внутренних дел. По словам источника, это может быть связанно с тем, что показатели работы городского отдела упали.