В Тюменской области сменился военный комиссар

Военный комиссариат Тюменской области возглавил Сергей Чирков. Об этом полковник заявил во время своей пресс-конференции.
«Приказом министра обороны Российской Федерации [Сергея Шойгу] назначен на должность военного комиссара Тюменской области. Никакой политической подоплеки нет, это обычная практика минобороны, когда люди продвигаются по службе и идет определенная ротация», — сообщил Чирков.
По словам Чиркова, прежний военный комиссар Алексей Куличков назначен на другую воинскую должность в Центральный военный округ в рамках служебной необходимости и продвижения по службе. Ранее URA.RU сообщало о том, что Куличков больше месяца не появлялся на работе.
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