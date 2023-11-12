В Тюменской области сменился военный комиссар

13 ноября 2023 в 10:45 Размер текста - 17 +

Сергей Чирков возглавил военный комиссариат Тюменской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU Военный комиссариат Тюменской области возглавил Сергей Чирков. Об этом полковник заявил во время своей пресс-конференции. «Приказом министра обороны Российской Федерации [Сергея Шойгу] назначен на должность военного комиссара Тюменской области. Никакой политической подоплеки нет, это обычная практика минобороны, когда люди продвигаются по службе и идет определенная ротация», — сообщил Чирков. По словам Чиркова, прежний военный комиссар Алексей Куличков назначен на другую воинскую должность в Центральный военный округ в рамках служебной необходимости и продвижения по службе. Ранее URA.RU сообщало о том, что Куличков больше месяца не появлялся на работе.

Военный комиссариат Тюменской области возглавил Сергей Чирков. Об этом полковник заявил во время своей пресс-конференции. «Приказом министра обороны Российской Федерации [Сергея Шойгу] назначен на должность военного комиссара Тюменской области. Никакой политической подоплеки нет, это обычная практика минобороны, когда люди продвигаются по службе и идет определенная ротация», — сообщил Чирков. По словам Чиркова, прежний военный комиссар Алексей Куличков назначен на другую воинскую должность в Центральный военный округ в рамках служебной необходимости и продвижения по службе. Ранее URA.RU сообщало о том, что Куличков больше месяца не появлялся на работе.