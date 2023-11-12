12 ноября 2023
11 ноября 2023
10 ноября 2023

В Тюменской области сменился военный комиссар

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг военного комиссара. Тюмень
Сергей Чирков возглавил военный комиссариат Тюменской области Фото:

Военный комиссариат Тюменской области возглавил Сергей Чирков. Об этом полковник заявил во время своей пресс-конференции.

«Приказом министра обороны Российской Федерации [Сергея Шойгу] назначен на должность военного комиссара Тюменской области. Никакой политической подоплеки нет, это обычная практика минобороны, когда люди продвигаются по службе и идет определенная ротация», — сообщил Чирков.

По словам Чиркова, прежний военный комиссар Алексей Куличков назначен на другую воинскую должность в Центральный военный округ в рамках служебной необходимости и продвижения по службе. Ранее URA.RU сообщало о том, что Куличков больше месяца не появлялся на работе.

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Военный комиссариат Тюменской области возглавил Сергей Чирков. Об этом полковник заявил во время своей пресс-конференции. «Приказом министра обороны Российской Федерации [Сергея Шойгу] назначен на должность военного комиссара Тюменской области. Никакой политической подоплеки нет, это обычная практика минобороны, когда люди продвигаются по службе и идет определенная ротация», — сообщил Чирков. По словам Чиркова, прежний военный комиссар Алексей Куличков назначен на другую воинскую должность в Центральный военный округ в рамках служебной необходимости и продвижения по службе. Ранее URA.RU сообщало о том, что Куличков больше месяца не появлялся на работе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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