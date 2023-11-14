14 ноября 2023

В Тюмени водитель иномарки насмерть сбил пожилого пешехода

© Служба новостей «URA.RU»
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Весенняя оттепель и грязь на улицах. Екатеринбург, пенсионер, старость, трость, пожилые, палочка
Женщина перебегала дорогу в неположенном месте Фото:

В Тюмени на улице 50 лет Октября вечером 14 ноября водитель автомобиля Jaguar сбил 60-летнюю женщину, которая перебегала улицу в неположенном месте. По информации областного управления ГИБДД, тюменка погибла на месте происшествия.

«60-летняя тюменка этим вечером погибла под колесами „Ягуара“ на ул. 50 лет Октября, 46. По свидетельству 50-летнего водителя иномарки, женщина перебегала улицу вне пешеходного перехода», — сообщает ведомство в официальном telegram-канале.

Водитель иномарки увидел погибшую на дроге в последний момент и не успел затормозить. В настоящее время выясняются все обстоятельства трагедии.

Ранее 14-летняя девочка была сбита водителем Lada в Тюмени. Школьница неожиданно выскочила на проезжую часть вне пешеходного перехода, и водитель не успел среагировать.

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В Тюмени на улице 50 лет Октября вечером 14 ноября водитель автомобиля Jaguar сбил 60-летнюю женщину, которая перебегала улицу в неположенном месте. По информации областного управления ГИБДД, тюменка погибла на месте происшествия. «60-летняя тюменка этим вечером погибла под колесами „Ягуара“ на ул. 50 лет Октября, 46. По свидетельству 50-летнего водителя иномарки, женщина перебегала улицу вне пешеходного перехода», — сообщает ведомство в официальном telegram-канале. Водитель иномарки увидел погибшую на дроге в последний момент и не успел затормозить. В настоящее время выясняются все обстоятельства трагедии. Ранее 14-летняя девочка была сбита водителем Lada в Тюмени. Школьница неожиданно выскочила на проезжую часть вне пешеходного перехода, и водитель не успел среагировать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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