В Тюмени водитель иномарки насмерть сбил пожилого пешехода

В Тюмени на улице 50 лет Октября вечером 14 ноября водитель автомобиля Jaguar сбил 60-летнюю женщину, которая перебегала улицу в неположенном месте. По информации областного управления ГИБДД, тюменка погибла на месте происшествия.
«60-летняя тюменка этим вечером погибла под колесами „Ягуара“ на ул. 50 лет Октября, 46. По свидетельству 50-летнего водителя иномарки, женщина перебегала улицу вне пешеходного перехода», — сообщает ведомство в официальном telegram-канале.
Водитель иномарки увидел погибшую на дроге в последний момент и не успел затормозить. В настоящее время выясняются все обстоятельства трагедии.
Ранее 14-летняя девочка была сбита водителем Lada в Тюмени. Школьница неожиданно выскочила на проезжую часть вне пешеходного перехода, и водитель не успел среагировать.
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