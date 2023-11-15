Фотографии сосулек на крыше многоквартирного дома сделали горожане Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) на карнизе одного из домов очевидцы обнаружили огромные сосульки. Фотографии опасных образований льда были опубликованы в местном telegram-канале «Сова сказала».

«Антидостопримечательность Нового Уренгоя — трехметровые сосульки на Губкина, 21. Желательно не ходить под этими ледяными пиками. Место очень опасное, арка, поэтому без помощи УК тут не обойтись», — указано в сообщении.

Агентство URA.RU написало запрос в администрацию Нового Уренгоя. На момент выхода публикации ответ не предоставлен.

Ранее URA.RU сообщало о том, что коммунальщики ЯНАО не справляются с чисткой городов от снега. Дорожные службы Нового Уренгоя не выполняют снегоуборочные работы на улицах и дорогах.