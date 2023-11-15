15 ноября 2023

Жителей Нового Уренгоя напугали трехметровые сосульки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Публичные слушания, дом Исламова, сосульки
Фотографии сосулек на крыше многоквартирного дома сделали горожане Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) на карнизе одного из домов очевидцы обнаружили огромные сосульки. Фотографии опасных образований льда были опубликованы в местном telegram-канале «Сова сказала».

«Антидостопримечательность Нового Уренгоя — трехметровые сосульки на Губкина, 21. Желательно не ходить под этими ледяными пиками. Место очень опасное, арка, поэтому без помощи УК тут не обойтись», — указано в сообщении.

Агентство URA.RU написало запрос в администрацию Нового Уренгоя. На момент выхода публикации ответ не предоставлен.

Ранее URA.RU сообщало о том, что коммунальщики ЯНАО не справляются с чисткой городов от снега. Дорожные службы Нового Уренгоя не выполняют снегоуборочные работы на улицах и дорогах.

Трехметровые сосульки бдительные горожане заметили на улице Губкина в Новом Уренгое
Трехметровые сосульки бдительные горожане заметили на улице Губкина в Новом Уренгое
Фото:

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В Новом Уренгое (ЯНАО) на карнизе одного из домов очевидцы обнаружили огромные сосульки. Фотографии опасных образований льда были опубликованы в местном telegram-канале «Сова сказала». «Антидостопримечательность Нового Уренгоя — трехметровые сосульки на Губкина, 21. Желательно не ходить под этими ледяными пиками. Место очень опасное, арка, поэтому без помощи УК тут не обойтись», — указано в сообщении. Агентство URA.RU написало запрос в администрацию Нового Уренгоя. На момент выхода публикации ответ не предоставлен. Ранее URA.RU сообщало о том, что коммунальщики ЯНАО не справляются с чисткой городов от снега. Дорожные службы Нового Уренгоя не выполняют снегоуборочные работы на улицах и дорогах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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