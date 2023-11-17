Курганские таксисты стали чаще отказываться от перевозки пассажиров с детьми

Курганцам рекомендуют перевозить детей на такси со своими автокреслами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане водители такси стали чаще игнорировать заказы от пассажиров с детьми. Отмечается, что это связанно с высоким риском ДТП и тем, что не все агрегаторы предоставляют комфортный тариф для перевозки детей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с работой такси в Кургане.

«По сути, очень тяжело вызвать такси, если нужно дополнительно перевозить ребенка. Ситуация складывается так, что-либо водитель такси берет на себя ответственность и везет на свой страх и риск, либо родители сами приобретают детские кресла и носят с собой. Не все таксисты и жители готовы пойти на такое», — делится с URA.RU источник.

Сообщается, что таксисты переживают не о штрафах за перевозку без специального кресла, а о возможных авариях. Со слов источника, по этой причине происходит большое количество отказов со стороны водителей от поездок с детьми. Как пояснил источники, в Кургане есть крупные агрегаторы, которые не предоставляют официально услугу по перевозке детей.

Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием к крупным сервисам заказа такси Кургана. Ответ удалось получить только от «Максима». Со слов представителя компании, детские кресла у водителей есть, но их вручают не всем. «Автокресла вручены водителям, которые выполняют наибольшее количество заказов и имеют высокий рейтинг, позволяющий доверить им перевозку детей», — пояснили журналисту. От остальных агрегаторов ответа получить не удалось.

Ранее URA.RU писало, что курганские власти отказались ставить свои требования таксистам. После введения нового закона о работе такси, чиновники отказались создавать дополнительную нагрузку водителям. Власти сохранили обязательными только техосмотр и медосмотр, которые прописаны в новом законе сразу.