20 ноября 2023

В Тюменской области губернатор вынужден тратить на себя больше денег

Власти Тюменской области: закон требует увеличения расходов на губернатора
© Служба новостей «URA.RU»
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Мантуров на Тнф. Тюмень , моор александр
Траты на главу области в ближайшие три года суммарно увеличатся на 12,4 млн рублей Фото:

Увеличение расходов бюджета на содержание губернатора Тюменской области Александра Моора продиктовано требованиями закона. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона. Ранее стало известно, что траты на главу области в ближайшие три года суммарно увеличатся на 12,4 млн рублей.

«Увеличение плановых расходов на функционирование высшего должностного лица Тюменской области связано с приведением в соответствие с действующим законодательством», — такой ответ на запрос URA.RU дали в информационном центре правительства региона. Там не пояснили, о каких именно изменениях идет речь.

Как ранее писало URA.RU, в 2023 году эта статья расходов областной казны составляет 22,3 млн рублей. Однако, согласно проекту бюджета на 2024—2026 годы, сумма на каждый год будет увеличена до 26 457 000 рублей, то есть на 12,4 млн за все время.

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Увеличение расходов бюджета на содержание губернатора Тюменской области Александра Моора продиктовано требованиями закона. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона. Ранее стало известно, что траты на главу области в ближайшие три года суммарно увеличатся на 12,4 млн рублей. «Увеличение плановых расходов на функционирование высшего должностного лица Тюменской области связано с приведением в соответствие с действующим законодательством», — такой ответ на запрос URA.RU дали в информационном центре правительства региона. Там не пояснили, о каких именно изменениях идет речь. Как ранее писало URA.RU, в 2023 году эта статья расходов областной казны составляет 22,3 млн рублей. Однако, согласно проекту бюджета на 2024—2026 годы, сумма на каждый год будет увеличена до 26 457 000 рублей, то есть на 12,4 млн за все время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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