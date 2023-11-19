УК выплатит тюменке за перелом ноги 400 тысяч рублей

В Тюмени женщина поскользнулась и сломала ногу возле подъезда многоквартирного дома. Суд обязал управляющую компанию, которая должна убирать территорию многоэтажки, выплатить тюменке 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«В результате падения женщина получила множественные переломы левой ноги. <…> Суд удовлетворил требования истицы частично и взыскал с УК компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей и штраф 200 тысяч рублей за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области детский сад выплатит 180 тысяч рублей ребенку, который сломал руку во время прогулки. Ребенок упал с игрового площадки и получил перелом.
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