19 ноября 2023
18 ноября 2023

УК выплатит тюменке за перелом ноги 400 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Пермь , купюры, пять тысяч, деньги, рубли
Женщина, выходя из подъезда, поскользнулась и сломала ногу Фото:

В Тюмени женщина поскользнулась и сломала ногу возле подъезда многоквартирного дома. Суд обязал управляющую компанию, которая должна убирать территорию многоэтажки, выплатить тюменке 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«В результате падения женщина получила множественные переломы левой ноги. <…> Суд удовлетворил требования истицы частично и взыскал с УК компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей и штраф 200 тысяч рублей за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области детский сад выплатит 180 тысяч рублей ребенку, который сломал руку во время прогулки. Ребенок упал с игрового площадки и получил перелом.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени женщина поскользнулась и сломала ногу возле подъезда многоквартирного дома. Суд обязал управляющую компанию, которая должна убирать территорию многоэтажки, выплатить тюменке 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «В результате падения женщина получила множественные переломы левой ноги. <…> Суд удовлетворил требования истицы частично и взыскал с УК компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей и штраф 200 тысяч рублей за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке», — говорится в сообщении ведомства. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области детский сад выплатит 180 тысяч рублей ребенку, который сломал руку во время прогулки. Ребенок упал с игрового площадки и получил перелом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...