УК выплатит тюменке за перелом ноги 400 тысяч рублей

20 ноября 2023 в 14:34 Размер текста - 17 +

Женщина, выходя из подъезда, поскользнулась и сломала ногу Фото: Алексей Гущин © URA.RU В Тюмени женщина поскользнулась и сломала ногу возле подъезда многоквартирного дома. Суд обязал управляющую компанию, которая должна убирать территорию многоэтажки, выплатить тюменке 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «В результате падения женщина получила множественные переломы левой ноги. <…> Суд удовлетворил требования истицы частично и взыскал с УК компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей и штраф 200 тысяч рублей за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке», — говорится в сообщении ведомства. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области детский сад выплатит 180 тысяч рублей ребенку, который сломал руку во время прогулки. Ребенок упал с игрового площадки и получил перелом.

В Тюмени женщина поскользнулась и сломала ногу возле подъезда многоквартирного дома. Суд обязал управляющую компанию, которая должна убирать территорию многоэтажки, выплатить тюменке 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «В результате падения женщина получила множественные переломы левой ноги. <…> Суд удовлетворил требования истицы частично и взыскал с УК компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей и штраф 200 тысяч рублей за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке», — говорится в сообщении ведомства. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области детский сад выплатит 180 тысяч рублей ребенку, который сломал руку во время прогулки. Ребенок упал с игрового площадки и получил перелом.