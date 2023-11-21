21 ноября 2023

Генпрокуратура РФ наказала тюменского чиновника после публикации URA.RU

Генпрокуратура РФ наказала главу тюменского села Бушуево за незаконную свалку
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган, прокурор, документы, зал заседания, зал суда, папка, дело, суд, судебный процесс, судебные дела, прокурор в суде
Администрацию Юргинского района обязали убрать незаконную свалку в селе Бушуево Фото:

Генпрокуратура РФ внесла представление главе села Бушуево Юргинского района (Тюменская область) Алексею Гомулину из-за свалки, которая была обнаружена на территории муниципалитета. Об этом без указания имен сообщает официальный сайт управления Генеральной прокуратуры РФ по УрФО. О ситуации с загрязнением лесов в указанном сельском поселении ранее рассказывало URA.RU.

«В связи с нарушениями в рассматриваемой сфере прокуратурой главе администрации Бушуевского сельского поселения внесено представление. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования приняты меры к их устранению, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, за нарушение правил пожарной безопасности глава названного муниципалитета привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей», — указано на официальном сайте управления Генпрокуратуры по УрФО.

Как установила прокурорская проверка, несанкционированная свалка бытовых отходов появилась на земельном участке, который стоит на балансе администрации села Бушуево. Его разрешено использовать только для компостирования твердых бытовых отходов. Решением суда, администрацию Юргинского района обязали ликвидировать незаконную свалку в срок до 1 июня 2024 года.

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Генпрокуратура РФ внесла представление главе села Бушуево Юргинского района (Тюменская область) Алексею Гомулину из-за свалки, которая была обнаружена на территории муниципалитета. Об этом без указания имен сообщает официальный сайт управления Генеральной прокуратуры РФ по УрФО. О ситуации с загрязнением лесов в указанном сельском поселении ранее рассказывало URA.RU. «В связи с нарушениями в рассматриваемой сфере прокуратурой главе администрации Бушуевского сельского поселения внесено представление. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования приняты меры к их устранению, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, за нарушение правил пожарной безопасности глава названного муниципалитета привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей», — указано на официальном сайте управления Генпрокуратуры по УрФО. Как установила прокурорская проверка, несанкционированная свалка бытовых отходов появилась на земельном участке, который стоит на балансе администрации села Бушуево. Его разрешено использовать только для компостирования твердых бытовых отходов. Решением суда, администрацию Юргинского района обязали ликвидировать незаконную свалку в срок до 1 июня 2024 года.
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