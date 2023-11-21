Генпрокуратура РФ наказала тюменского чиновника после публикации URA.RU

Генпрокуратура РФ наказала главу тюменского села Бушуево за незаконную свалку

22 ноября 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

Администрацию Юргинского района обязали убрать незаконную свалку в селе Бушуево Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Генпрокуратура РФ внесла представление главе села Бушуево Юргинского района (Тюменская область) Алексею Гомулину из-за свалки, которая была обнаружена на территории муниципалитета. Об этом без указания имен сообщает официальный сайт управления Генеральной прокуратуры РФ по УрФО. О ситуации с загрязнением лесов в указанном сельском поселении ранее рассказывало URA.RU. «В связи с нарушениями в рассматриваемой сфере прокуратурой главе администрации Бушуевского сельского поселения внесено представление. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования приняты меры к их устранению, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, за нарушение правил пожарной безопасности глава названного муниципалитета привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей», — указано на официальном сайте управления Генпрокуратуры по УрФО. Как установила прокурорская проверка, несанкционированная свалка бытовых отходов появилась на земельном участке, который стоит на балансе администрации села Бушуево. Его разрешено использовать только для компостирования твердых бытовых отходов. Решением суда, администрацию Юргинского района обязали ликвидировать незаконную свалку в срок до 1 июня 2024 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Генпрокуратура РФ внесла представление главе села Бушуево Юргинского района (Тюменская область) Алексею Гомулину из-за свалки, которая была обнаружена на территории муниципалитета. Об этом без указания имен сообщает официальный сайт управления Генеральной прокуратуры РФ по УрФО. О ситуации с загрязнением лесов в указанном сельском поселении ранее рассказывало URA.RU. «В связи с нарушениями в рассматриваемой сфере прокуратурой главе администрации Бушуевского сельского поселения внесено представление. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования приняты меры к их устранению, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, за нарушение правил пожарной безопасности глава названного муниципалитета привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей», — указано на официальном сайте управления Генпрокуратуры по УрФО. Как установила прокурорская проверка, несанкционированная свалка бытовых отходов появилась на земельном участке, который стоит на балансе администрации села Бушуево. Его разрешено использовать только для компостирования твердых бытовых отходов. Решением суда, администрацию Юргинского района обязали ликвидировать незаконную свалку в срок до 1 июня 2024 года.