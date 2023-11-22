Мост через Обь стал «краеугольным камнем» в строительстве СШХ в ЯНАО

Полпред Владимир Якушев обозначил причины задержки строительства объекта в ЯНАО

Владимир Якушев назвал строительство моста через Обь «краеугольным камнем» СШХ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Строительство моста через реку Обь в ЯНАО становится главным вопросом реализации проекта Северного широтного хода (СШХ), который соединит центральную часть России с портом Сабетта. Об этом сообщил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в ходе экспертной сессии по инфраструктурной политике в Москве.

«Строительство моста через Обь стало „краеугольным камнем“ проекта СШХ, потому что не вписывается в концессионное соглашение, которое могло бы [быть реализовано] вместе с РЖД и другими заказчиками, заинтересованными в перевозке грузов. Этот проект нам интересен, очень важен, мы постоянно находимся в дискуссии с правительством РФ. Никто не бросает проект», — рассказал Владимир Якушев.

Полпред отметил, что на многих участках работы по проекту уже завершены, после строительства моста останется построить 127 километров железной дороги, чтобы выйти к северному порту Сабетта. «Реализация проекта даст мощнейший эффект как для развития УрФО, так и для Российской Федерации в целом», — заключил Якушев.

Проект СШХ должен соединить северные порты с центральной частью России. В условиях санкционного давления завершение проекта позволит разгрузить Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали по перевозке грузов. Сам Якушев неоднократно напоминал о важности проекта, несмотря на увеличение сметы по строительству СШХ.