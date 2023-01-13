Якушев напомнил о важности Северного широтного хода для России

13 января 2023 в 14:49 Размер текста - 17 +

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев заявил, что Северный широтный ход важен для России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев заявил, что Северный широтный ход (СШХ) важен для России и потому необходимо продолжать его продвигать на всех уровнях. Об этом Якушев заявил, отвечая на вопрос URA.RU. Полпред уверен, что будущая экономическая эффективность СШХ очевидна. «Необходимо продолжать работу над проектом Северного широтного хода и продвигать его на всех уровнях. Да, сейчас, в моменте, денег на этот масштабный проект нет, так как приоритеты в сложившейся ситуации расставлены по-другому. Но это не значит, что СШХ положили на полку и забыли», — сказал Якушев. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Якушев считает Северный широтный ход стратегически важным проектом. Также он уверен, что работа над ним продолжится, а временная приостановка не время для расслабления, надо находить внебюджетные источники, заниматься проектированием.

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев заявил, что Северный широтный ход (СШХ) важен для России и потому необходимо продолжать его продвигать на всех уровнях. Об этом Якушев заявил, отвечая на вопрос URA.RU. Полпред уверен, что будущая экономическая эффективность СШХ очевидна. «Необходимо продолжать работу над проектом Северного широтного хода и продвигать его на всех уровнях. Да, сейчас, в моменте, денег на этот масштабный проект нет, так как приоритеты в сложившейся ситуации расставлены по-другому. Но это не значит, что СШХ положили на полку и забыли», — сказал Якушев. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Якушев считает Северный широтный ход стратегически важным проектом. Также он уверен, что работа над ним продолжится, а временная приостановка не время для расслабления, надо находить внебюджетные источники, заниматься проектированием.