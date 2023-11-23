В ЯНАО установили оборудование для сжигания отходов

В Губкинском на полигоне твердых коммунальных отходов запустили инсинератор

24 ноября 2023 в 17:49 Размер текста - 17 +

В Губкинском крупные отходы будут сжигать в инсинераторе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Губкинском (ЯНАО) крупногабаритные отходы будут утилизировать с помощью инсинератора. О запуске безопасного для экологии оборудования сообщили в пресс-службе окружного правительства. «На городском полигоне ТБО в Губкинском запустили установку для термической утилизации — инсинератор. Он предназначен для сжигания строительных отходов, в том числе после сноса аварийного жилья. Использование этого оборудования позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду», — говорится в сообщении. Пепел, получившийся в следствии сжигания отходов, не представляет угрозы для окружающей среды и будет утилизирован на специальном полигоне. Газы, выпускаемые в атмосферу, проходят процесс очистки и выбрасываются только после того, как содержание вредных веществ в них уменьшится до установленного уровня, соответствующего нормам.

В Губкинском (ЯНАО) крупногабаритные отходы будут утилизировать с помощью инсинератора. О запуске безопасного для экологии оборудования сообщили в пресс-службе окружного правительства. «На городском полигоне ТБО в Губкинском запустили установку для термической утилизации — инсинератор. Он предназначен для сжигания строительных отходов, в том числе после сноса аварийного жилья. Использование этого оборудования позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду», — говорится в сообщении. Пепел, получившийся в следствии сжигания отходов, не представляет угрозы для окружающей среды и будет утилизирован на специальном полигоне. Газы, выпускаемые в атмосферу, проходят процесс очистки и выбрасываются только после того, как содержание вредных веществ в них уменьшится до установленного уровня, соответствующего нормам.