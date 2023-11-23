23 ноября 2023

В ЯНАО установили оборудование для сжигания отходов

В Губкинском на полигоне твердых коммунальных отходов запустили инсинератор
© Служба новостей «URA.RU»
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Завод переработки отходов "ИНТЕР". Верх-Нейвинск, сжигание мусора
В Губкинском крупные отходы будут сжигать в инсинераторе Фото:

В Губкинском (ЯНАО) крупногабаритные отходы будут утилизировать с помощью инсинератора. О запуске безопасного для экологии оборудования сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«На городском полигоне ТБО в Губкинском запустили установку для термической утилизации — инсинератор. Он предназначен для сжигания строительных отходов, в том числе после сноса аварийного жилья. Использование этого оборудования позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду», — говорится в сообщении.

Пепел, получившийся в следствии сжигания отходов, не представляет угрозы для окружающей среды и будет утилизирован на специальном полигоне. Газы, выпускаемые в атмосферу, проходят процесс очистки и выбрасываются только после того, как содержание вредных веществ в них уменьшится до установленного уровня, соответствующего нормам.

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В Губкинском (ЯНАО) крупногабаритные отходы будут утилизировать с помощью инсинератора. О запуске безопасного для экологии оборудования сообщили в пресс-службе окружного правительства. «На городском полигоне ТБО в Губкинском запустили установку для термической утилизации — инсинератор. Он предназначен для сжигания строительных отходов, в том числе после сноса аварийного жилья. Использование этого оборудования позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду», — говорится в сообщении. Пепел, получившийся в следствии сжигания отходов, не представляет угрозы для окружающей среды и будет утилизирован на специальном полигоне. Газы, выпускаемые в атмосферу, проходят процесс очистки и выбрасываются только после того, как содержание вредных веществ в них уменьшится до установленного уровня, соответствующего нормам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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