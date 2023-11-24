Губернатор Моор назвал сроки окончания строительства роддома в Краснодоне

Губернатор Моор: восстановление роддома в Краснодоне завершится в 2024 году

24 ноября 2023 в 19:44 Размер текста - 17 +

Помимо роддома, губернатор сообщил о восстановлении детской и Центральной больницы Фото: Георгий Бергал © URA.RU Восстановление роддома в подшефном Краснодоне заврешится в 2024 году. Об этом сообщил глава Тюменской области Александр Моор во время работы на выставке «Россия» на ВДНХ. «Больницы — детскую и взрослую — мы уже заканчиваем, они уже по большому счету работают. С роддомом потяжелее, поскольку здание оказалось в плохом состоянии, <…>, но в следующем году обязательно закончим», — сообщил губернатор Александр Моор. Соглашение о сотрудничестве между главой Тюменской области и администрацией Краснодона было подписано в 2022 году. С тех пор регион помогает им в восстановлении социальных объектов и ремонтирует разрушенные дороги.

Восстановление роддома в подшефном Краснодоне заврешится в 2024 году. Об этом сообщил глава Тюменской области Александр Моор во время работы на выставке «Россия» на ВДНХ. «Больницы — детскую и взрослую — мы уже заканчиваем, они уже по большому счету работают. С роддомом потяжелее, поскольку здание оказалось в плохом состоянии, <…>, но в следующем году обязательно закончим», — сообщил губернатор Александр Моор. Соглашение о сотрудничестве между главой Тюменской области и администрацией Краснодона было подписано в 2022 году. С тех пор регион помогает им в восстановлении социальных объектов и ремонтирует разрушенные дороги.