Губернатор Моор назвал сроки окончания строительства роддома в Краснодоне

Помимо роддома, губернатор сообщил о восстановлении детской и Центральной больницы
Восстановление роддома в подшефном Краснодоне заврешится в 2024 году. Об этом сообщил глава Тюменской области Александр Моор во время работы на выставке «Россия» на ВДНХ.
«Больницы — детскую и взрослую — мы уже заканчиваем, они уже по большому счету работают. С роддомом потяжелее, поскольку здание оказалось в плохом состоянии, <…>, но в следующем году обязательно закончим», — сообщил губернатор Александр Моор.
Соглашение о сотрудничестве между главой Тюменской области и администрацией Краснодона было подписано в 2022 году. С тех пор регион помогает им в восстановлении социальных объектов и ремонтирует разрушенные дороги.
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