Губернатор Моор назвал сроки окончания строительства роддома в Краснодоне

Губернатор Моор: восстановление роддома в Краснодоне завершится в 2024 году
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Моор. Выставка Россия на ВДНХ. Москва, моор александр
Помимо роддома, губернатор сообщил о восстановлении детской и Центральной больницы Фото:

Восстановление роддома в подшефном Краснодоне заврешится в 2024 году. Об этом сообщил глава Тюменской области Александр Моор во время работы на выставке «Россия» на ВДНХ.

«Больницы — детскую и взрослую — мы уже заканчиваем, они уже по большому счету работают. С роддомом потяжелее, поскольку здание оказалось в плохом состоянии, <…>, но в следующем году обязательно закончим», — сообщил губернатор Александр Моор.

Соглашение о сотрудничестве между главой Тюменской области и администрацией Краснодона было подписано в 2022 году. С тех пор регион помогает им в восстановлении социальных объектов и ремонтирует разрушенные дороги.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Восстановление роддома в подшефном Краснодоне заврешится в 2024 году. Об этом сообщил глава Тюменской области Александр Моор во время работы на выставке «Россия» на ВДНХ. «Больницы — детскую и взрослую — мы уже заканчиваем, они уже по большому счету работают. С роддомом потяжелее, поскольку здание оказалось в плохом состоянии, <…>, но в следующем году обязательно закончим», — сообщил губернатор Александр Моор. Соглашение о сотрудничестве между главой Тюменской области и администрацией Краснодона было подписано в 2022 году. С тех пор регион помогает им в восстановлении социальных объектов и ремонтирует разрушенные дороги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...