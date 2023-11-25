Юрист раскрыла, как россияне могут получить три зарплаты к концу года

Юрист Красовская: выплата 13 и 14 зарплаты к концу года зависит от работодателя

26 ноября 2023 в 07:43 Размер текста - 17 +

Дополнительные выплаты к концу года зависят от работодателя, подчеркнула Оксана Красовская Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Россияне могут в конце года получить помимо основной выплаты так называемую 13-ю и 14-ю зарплаты в размере оклада. Однако дополнительные выплаты сотрудникам зависят от работодателя. Об этом рассказала юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская. «Выплата 13-й и 14-й зарплаты — не обязанность, а право работодателя. В Трудовом кодексе регламентирован такой способ поощрения работников, добросовестно выполняющих свои обязанности. Однако порядок начисления премии в законе не прописан. Он устанавливается коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом», — рассказала Оксана Красовская в разговоре с «Прайм». Эксперт подчеркнула, что зачастую такие выплаты предусмотрены тем, кто работает в государственных организациях, предприятиях обороны или просто в крупных компаниях. Она также рассказала, что сотрудники, которые увольняются перед начислением 13-й зарплаты могут также на нее рассчитывать. Главное обращать, как эти выплаты прописаны в положении об оплате труда. Размер премии к концу года может быть фиксированным или определяться бюджетом, который компания выделяет на премии. Также е сумма может зависеть от количества отработанных дней за весь год. Согласно опросу сервиса по поиску работы SuperJob, более половины опрошенных россиян рассчитывают на повышение зарплаты в 2024 году, передает Pravda.ru. Правительство РФ также пообещало повысить зарплаты в бюджетной сфере. При этом по данным Росстат, работодатели задолжали россиянам 459,9 миллиона рублей за год. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россияне могут в конце года получить помимо основной выплаты так называемую 13-ю и 14-ю зарплаты в размере оклада. Однако дополнительные выплаты сотрудникам зависят от работодателя. Об этом рассказала юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская. «Выплата 13-й и 14-й зарплаты — не обязанность, а право работодателя. В Трудовом кодексе регламентирован такой способ поощрения работников, добросовестно выполняющих свои обязанности. Однако порядок начисления премии в законе не прописан. Он устанавливается коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом», — рассказала Оксана Красовская в разговоре с «Прайм». Эксперт подчеркнула, что зачастую такие выплаты предусмотрены тем, кто работает в государственных организациях, предприятиях обороны или просто в крупных компаниях. Она также рассказала, что сотрудники, которые увольняются перед начислением 13-й зарплаты могут также на нее рассчитывать. Главное обращать, как эти выплаты прописаны в положении об оплате труда. Размер премии к концу года может быть фиксированным или определяться бюджетом, который компания выделяет на премии. Также е сумма может зависеть от количества отработанных дней за весь год. Согласно опросу сервиса по поиску работы SuperJob, более половины опрошенных россиян рассчитывают на повышение зарплаты в 2024 году, передает Pravda.ru. Правительство РФ также пообещало повысить зарплаты в бюджетной сфере. При этом по данным Росстат, работодатели задолжали россиянам 459,9 миллиона рублей за год.