МРОТ в России со следующего года вырастет на 18,5%

22 ноября 2023 в 16:58 Размер текста - 17 +

В 2024 году МРОТ составит 19 242 рубля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Совет Федерации 22 ноября одобрил повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в период 2024 года. Он вырастит на 18,5% и будет составлять 19 242 рубля. Об этом заявил Совет Федерации на пленарном заседании. «С 2024 года в России МРОТ увеличится на 18,5%, а также с 2025 года соотношение МРОТ и медианной зарплаты будет не ниже 48% (ранее 42%)», — говорится в законе, который одобрил Совфед . На данный момент МРОТ составляет 16 242 рублей. Кроме того, принятие нового закона поспособствует повышению зарплат для порядка 4,8 миллиона работников. Также будут увеличены социальные выплаты для пособий по беременности и родам, по безработице и временной нетрудоспособности. Известно, что с 2024 года будет повышена заработная плата для работников бюджетной сферы. Например, для работников госучреждений субъектов РФ и муниципальных учреждений расходы на повышение зарплат составят 126,4 миллиарда рублей. А для работников федеральных госучреждений — 19,7 миллиарда рублей. Последние расходы будут добавлены к средствам, которые заложены в бюджет страны. Известно, что работодателям, сотрудники которых получат получают выплаты меньше установленного законом МРОТ, придется платить большие штрафы. Работники должны получать столько дохода, чтобы после вычета НДФЛ у них на руках оставалось установленное федеральным бюджетом количество денег, передают «Дни.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Совет Федерации 22 ноября одобрил повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в период 2024 года. Он вырастит на 18,5% и будет составлять 19 242 рубля. Об этом заявил Совет Федерации на пленарном заседании. «С 2024 года в России МРОТ увеличится на 18,5%, а также с 2025 года соотношение МРОТ и медианной зарплаты будет не ниже 48% (ранее 42%)», — говорится в законе, который одобрил Совфед. На данный момент МРОТ составляет 16 242 рублей. Кроме того, принятие нового закона поспособствует повышению зарплат для порядка 4,8 миллиона работников. Также будут увеличены социальные выплаты для пособий по беременности и родам, по безработице и временной нетрудоспособности. Известно, что с 2024 года будет повышена заработная плата для работников бюджетной сферы. Например, для работников госучреждений субъектов РФ и муниципальных учреждений расходы на повышение зарплат составят 126,4 миллиарда рублей. А для работников федеральных госучреждений — 19,7 миллиарда рублей. Последние расходы будут добавлены к средствам, которые заложены в бюджет страны. Известно, что работодателям, сотрудники которых получат получают выплаты меньше установленного законом МРОТ, придется платить большие штрафы. Работники должны получать столько дохода, чтобы после вычета НДФЛ у них на руках оставалось установленное федеральным бюджетом количество денег, передают «Дни.ру».