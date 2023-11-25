РБК: половина российских компаний готова повысить зарплаты сотрудникам

РБК: 50% опрошенных представителей компаний готовы повысить зарплату в 2024 году

26 ноября 2023 в 10:25 Размер текста - 17 +

50% российских компаний намерены повысить зарплаты в 2024 году, передает SuperJob Фото: Алексей Гущин © URA.RU В 2024 году более 500 российских компаний готовы повысить зарплаты своим сотрудникам. Такие выводы делают аналитики сервиса по поиску работы SuperJob. Они опросили более 1000 менеджеров из различных российских компаний. «Повышение или индексацию зарплат в ближайшее время планируют 50% опрошенных предприятий. <…> Что касается ожиданий сотрудников, то 49% рассчитывают на повышение или индексацию в 2024 году», — передает РБК, ссылаясь на данные опроса от Superjob. При этом еще год назад повышать зарплату соглашались не более 30% респондентов из аналогичного опроса. Сервис по поиску работы в этом году проводил опрос с 10 по 24 ноября. Было опрошено более 1000 менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб из 244 населенных пунктах по всей России. Россияне также могут рассчитывать получить к концу года тройную зарплату. Но это зависит от ряда компаний, которые прописали такую возможность в положении об оплате труда. Из-за дефицита кадров на рынке труда предприниматели также готовы поднять зарплату на 15%, с целью привлечения работников.

В 2024 году более 500 российских компаний готовы повысить зарплаты своим сотрудникам. Такие выводы делают аналитики сервиса по поиску работы SuperJob. Они опросили более 1000 менеджеров из различных российских компаний. «Повышение или индексацию зарплат в ближайшее время планируют 50% опрошенных предприятий. <…> Что касается ожиданий сотрудников, то 49% рассчитывают на повышение или индексацию в 2024 году», — передает РБК, ссылаясь на данные опроса от Superjob. При этом еще год назад повышать зарплату соглашались не более 30% респондентов из аналогичного опроса. Сервис по поиску работы в этом году проводил опрос с 10 по 24 ноября. Было опрошено более 1000 менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб из 244 населенных пунктах по всей России. Россияне также могут рассчитывать получить к концу года тройную зарплату. Но это зависит от ряда компаний, которые прописали такую возможность в положении об оплате труда. Из-за дефицита кадров на рынке труда предприниматели также готовы поднять зарплату на 15%, с целью привлечения работников.