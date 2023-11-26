В Новом Уренгое приведут в порядок 40 км дороги в отдаленный район

В ЯНАО реконструируют 40 км участка дороги от Коротчаево до Нового Уренгоя

27 ноября 2023 в 12:01 Размер текста - 17 +

Работы на участке дороги начнут в 2024 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В 2024 году начнут реконструкцию дороги от Коротчаево до Нового Уренгоя (ЯНАО). Об этом рассказали в пресс-службе правительства округа. «Работы планируют выполнить за два года. В нормативное состояние приведут более 40 километров. Дорогу полностью переустроят, установят новые дорожные знаки, сигнальные столбы и барьерное ограждение. На участке реконструируют 15 мостов, некоторые из них заменят на водопропускные трубы», — сообщили на портале правительства ЯНАО. По всей протяженности трассы будут созданы площадки для отдыха водителей легковых и грузовых автомобилей. Отдельные места оборудуют для людей с ограниченными возможностями здоровья. Заместитель директора ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Виктор Горбунов поделился подробностями будущих работ на трассе. «В связи с большим количеством грузовых автомобилей, а их почти половина от общего потока, для улучшения условий движения и увеличения безопасности, предусмотрена третья полоса для обгона. Это позволит грузовикам и фурам занимать крайнюю правую полосу, тем самым пропускать легковые автомобили вперед, без их выезда на полосу встречного движения», — подчеркнул Горбунов. Ранее URA.RU сообщало о планах правительства ЯНАО реконструировать железнодорожный участок дороги Новый Уренгой — Коротчаево. Реализация проекта позволит поднять скорость поездов на этом участке до 80 км/час. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 2024 году начнут реконструкцию дороги от Коротчаево до Нового Уренгоя (ЯНАО). Об этом рассказали в пресс-службе правительства округа. «Работы планируют выполнить за два года. В нормативное состояние приведут более 40 километров. Дорогу полностью переустроят, установят новые дорожные знаки, сигнальные столбы и барьерное ограждение. На участке реконструируют 15 мостов, некоторые из них заменят на водопропускные трубы», — сообщили на портале правительства ЯНАО. По всей протяженности трассы будут созданы площадки для отдыха водителей легковых и грузовых автомобилей. Отдельные места оборудуют для людей с ограниченными возможностями здоровья. Заместитель директора ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Виктор Горбунов поделился подробностями будущих работ на трассе. «В связи с большим количеством грузовых автомобилей, а их почти половина от общего потока, для улучшения условий движения и увеличения безопасности, предусмотрена третья полоса для обгона. Это позволит грузовикам и фурам занимать крайнюю правую полосу, тем самым пропускать легковые автомобили вперед, без их выезда на полосу встречного движения», — подчеркнул Горбунов. Ранее URA.RU сообщало о планах правительства ЯНАО реконструировать железнодорожный участок дороги Новый Уренгой — Коротчаево. Реализация проекта позволит поднять скорость поездов на этом участке до 80 км/час.