В Тюмени подорожала «незамерзайка»

В тюменских магазинах подняли цены на стеклоомывающую жидкость. В среднем стоимость увеличилась на 5%. Об этом URA.RU сообщил руководитель отдела логистики запасных частей ГК «Автоград» Даниил Зенкин.
«Стоимость на морозоустойчивую жидкость в среднем увеличилась на 5 — 10%. Повышение зависит от стоимости сырья у производителей и от сезонности в том числе. Начиная с сентября, поставщики начинают постепенно увеличивать цены», — рассказал Даниил Зенкин.
Собеседник агентства добавляет, что стеклоомывающая жидкость идет в основном от российских производителей. Но иногда, в зависимости от транспортных компаний и логистики, могут случаться перебои в поставках.
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