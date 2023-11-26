26 ноября 2023

В Тюмени подорожала «незамерзайка»

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый снег. Тюмень, снег, первый снег, снег на машине
Подорожание «незамерзайки» носит в том числе и сезонный характер Фото:

В тюменских магазинах подняли цены на стеклоомывающую жидкость. В среднем стоимость увеличилась на 5%. Об этом URA.RU сообщил руководитель отдела логистики запасных частей ГК «Автоград» Даниил Зенкин.

«Стоимость на морозоустойчивую жидкость в среднем увеличилась на 5 — 10%. Повышение зависит от стоимости сырья у производителей и от сезонности в том числе. Начиная с сентября, поставщики начинают постепенно увеличивать цены», — рассказал Даниил Зенкин.

Собеседник агентства добавляет, что стеклоомывающая жидкость идет в основном от российских производителей. Но иногда, в зависимости от транспортных компаний и логистики, могут случаться перебои в поставках.

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В тюменских магазинах подняли цены на стеклоомывающую жидкость. В среднем стоимость увеличилась на 5%. Об этом URA.RU сообщил руководитель отдела логистики запасных частей ГК «Автоград» Даниил Зенкин. «Стоимость на морозоустойчивую жидкость в среднем увеличилась на 5 — 10%. Повышение зависит от стоимости сырья у производителей и от сезонности в том числе. Начиная с сентября, поставщики начинают постепенно увеличивать цены», — рассказал Даниил Зенкин. Собеседник агентства добавляет, что стеклоомывающая жидкость идет в основном от российских производителей. Но иногда, в зависимости от транспортных компаний и логистики, могут случаться перебои в поставках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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