В Тюмени подорожала «незамерзайка»

27 ноября 2023 в 17:24 Размер текста - 17 +

Подорожание «незамерзайки» носит в том числе и сезонный характер Фото: Денис Моргунов © URA.RU В тюменских магазинах подняли цены на стеклоомывающую жидкость. В среднем стоимость увеличилась на 5%. Об этом URA.RU сообщил руководитель отдела логистики запасных частей ГК «Автоград» Даниил Зенкин. «Стоимость на морозоустойчивую жидкость в среднем увеличилась на 5 — 10%. Повышение зависит от стоимости сырья у производителей и от сезонности в том числе. Начиная с сентября, поставщики начинают постепенно увеличивать цены», — рассказал Даниил Зенкин. Собеседник агентства добавляет, что стеклоомывающая жидкость идет в основном от российских производителей. Но иногда, в зависимости от транспортных компаний и логистики, могут случаться перебои в поставках.

В тюменских магазинах подняли цены на стеклоомывающую жидкость. В среднем стоимость увеличилась на 5%. Об этом URA.RU сообщил руководитель отдела логистики запасных частей ГК «Автоград» Даниил Зенкин. «Стоимость на морозоустойчивую жидкость в среднем увеличилась на 5 — 10%. Повышение зависит от стоимости сырья у производителей и от сезонности в том числе. Начиная с сентября, поставщики начинают постепенно увеличивать цены», — рассказал Даниил Зенкин. Собеседник агентства добавляет, что стеклоомывающая жидкость идет в основном от российских производителей. Но иногда, в зависимости от транспортных компаний и логистики, могут случаться перебои в поставках.