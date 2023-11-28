Главный единоросс УрФО заставил вести соцсети влиятельного тюменского политика

Депутат Тюменской облдумы Шевчик завела Telegram-канал под влиянием Квитки

Наталью Шевчик заставили создать telegram-канал Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Новая директива тюменской «Единой России», пролоббированная партийным куратором в УрФО Иваном Квиткой, заставила вести социальные сети всех депутатов ЕР. Telegram-канал пришлось завести даже зампреду облдумы Наталье Шевчик. Об этом URA.RU сообщили источники из тюменского политического бомонда.

«Директива пришлась не по душе многим членам ЕР. Теперь все обязаны публиковать не менее 2 постов в неделю. На уступки пошла даже „всемогущая“ заместитель председателя Тюменской облдумы Наталья Шевчик. До этого заставить ее завести telegram-канал не удавалось никому. Заводить страницу ВКонтакте Шевчик все же не стала», — сообщают инсайдеры.

Ранее для тюменских депутатов от ЕР провели семинар, на котором рассказали, как нужно вести социальные сети. Все из-за того, что они напрочь игнорировали установки от Администрации президента. В преддверии выборов президента Кремль усилил контроль за тем, как депутаты от партии власти работают в социальных сетях.