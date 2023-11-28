28 ноября 2023

В ЯНАО в два раза выросли объемы строительства. Инфографика

Тюменьстат зафиксировал увеличение объемов жилищного строительства в ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, строители в касках, строительство
С начала 2023 года подрядчики сдали в ЯНАО жилья общей площадью 242,3 тысячи кв. м. Фото:

С начала 2023 года подрядные организации сдали в ЯНАО жилья общей площадью 242,3 тысячи кв. м. Как следует из данных Тюменьстата, это почти вдвое больше, чем годом ранее.

За аналогичный период прошлого года строители ЯНАО сдали около 149 тысяч кв. м. Прирост составил 91,2 процента. При этом динамики среди индивидуальных застройщиков на Ямале не наблюдается. Как и в прошлом году, в этом секторе строительства сдано около 64 тысяч кв. м. жилья. По данным департамента экономики ЯНАО, объем работ, выполненных строителями, составил 350,8 млрд рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что стоимость недвижимости в Ямало-Ненецком автономном округе выросла за год почти на 20 процентов. Субсидии на новое жилье в ЯНАО вызвали закономерный спрос у населения, что в свою очередь подстегнуло строителей поднять цены.

Тюменьстат зафиксировал двукратное увеличение объемов жилищного строительства в ЯНАО
Тюменьстат зафиксировал двукратное увеличение объемов жилищного строительства в ЯНАО

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С начала 2023 года подрядные организации сдали в ЯНАО жилья общей площадью 242,3 тысячи кв. м. Как следует из данных Тюменьстата, это почти вдвое больше, чем годом ранее. За аналогичный период прошлого года строители ЯНАО сдали около 149 тысяч кв. м. Прирост составил 91,2 процента. При этом динамики среди индивидуальных застройщиков на Ямале не наблюдается. Как и в прошлом году, в этом секторе строительства сдано около 64 тысяч кв. м. жилья. По данным департамента экономики ЯНАО, объем работ, выполненных строителями, составил 350,8 млрд рублей. Ранее URA.RU сообщало, что стоимость недвижимости в Ямало-Ненецком автономном округе выросла за год почти на 20 процентов. Субсидии на новое жилье в ЯНАО вызвали закономерный спрос у населения, что в свою очередь подстегнуло строителей поднять цены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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