28 ноября 2023

Фонд поддержки бойцов СВО в ЯНАО посетил генерал-майор Генштаба ВС РФ

Специалисты фонда «Защитники Отечества» провели экскурсию для генерала Генштаба
© Служба новостей «URA.RU»
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Вишникин Алексей, участник СВО. Курган, фуражка, армия, служба по контракту, военная одежда
Представитель Генштаба Вооруженных сил России посетил Ямал Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ЯНАО приехал генерал-майор Генерального штаба Вооруженных сил России. Об этом сообщили представители окружного филиала фонда «Защитники Отечества» в своем telegram-канале.

«Генерал-майор из Генштаба ВС РФ посетил ямальский филиал фонда „Защитники Отечества“. Руководитель филиала рассказала, как выстроена работа на Ямале, с какими вопросами обращаются к социальным координаторам», — говорится в сообщении.

Высокому гостю провели экскурсию по фонду. На встрече была поднята важная тема — психологическое здоровье военнослужащих. Особое внимание уделили комнате психологической разгрузки. Психологи фонда готовы помочь получить эмоциональную разгрузку бойцам, вернувшимся из зоны военной спецоперации, и оказать им профессиональную помощь.

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В ЯНАО приехал генерал-майор Генерального штаба Вооруженных сил России. Об этом сообщили представители окружного филиала фонда «Защитники Отечества» в своем telegram-канале. «Генерал-майор из Генштаба ВС РФ посетил ямальский филиал фонда „Защитники Отечества“. Руководитель филиала рассказала, как выстроена работа на Ямале, с какими вопросами обращаются к социальным координаторам», — говорится в сообщении. Высокому гостю провели экскурсию по фонду. На встрече была поднята важная тема — психологическое здоровье военнослужащих. Особое внимание уделили комнате психологической разгрузки. Психологи фонда готовы помочь получить эмоциональную разгрузку бойцам, вернувшимся из зоны военной спецоперации, и оказать им профессиональную помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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