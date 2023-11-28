Фонд поддержки бойцов СВО в ЯНАО посетил генерал-майор Генштаба ВС РФ

В ЯНАО приехал генерал-майор Генерального штаба Вооруженных сил России. Об этом сообщили представители окружного филиала фонда «Защитники Отечества» в своем telegram-канале.
«Генерал-майор из Генштаба ВС РФ посетил ямальский филиал фонда „Защитники Отечества“. Руководитель филиала рассказала, как выстроена работа на Ямале, с какими вопросами обращаются к социальным координаторам», — говорится в сообщении.
Высокому гостю провели экскурсию по фонду. На встрече была поднята важная тема — психологическое здоровье военнослужащих. Особое внимание уделили комнате психологической разгрузки. Психологи фонда готовы помочь получить эмоциональную разгрузку бойцам, вернувшимся из зоны военной спецоперации, и оказать им профессиональную помощь.
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