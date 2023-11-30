Власти решат проблему с автобусами в тюменском микрорайоне

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автобус. Тюмень, автобус
В микрорайон Лесобаза запустят еще один автобус по маршруту №1д Фото:
новость из сюжета
Общественный транспорт в Тюмени

В Тюмени в микрорайон Лесобаза запустят дополнительный автобус по маршруту №1д, а также сократят интервалы между рейсами. Об этом сообщили в администрации города.

«Для проезда жителей этого района (Лесобазы) до центральной части города были запущены три автобуса большого класса вместимости маршрута №1д. После изучения пассажиропотока в утренние и вечерние часы принято решение интервалы движения между рейсами уменьшить и поставить еще один автобус. Это произойдет в ближайшее время», — рассказали в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с 1 января 2024 года будет действовать пересадочный тариф в общественном транспорте. Чтобы им воспользоваться, нужно приобрести транспортную карту, ее стоимость составляет 50 рублей. После этого жители смогут бесплатно совершить пересадку в течение часа после оплаты проезда.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени в микрорайон Лесобаза запустят дополнительный автобус по маршруту №1д, а также сократят интервалы между рейсами. Об этом сообщили в администрации города. «Для проезда жителей этого района (Лесобазы) до центральной части города были запущены три автобуса большого класса вместимости маршрута №1д. После изучения пассажиропотока в утренние и вечерние часы принято решение интервалы движения между рейсами уменьшить и поставить еще один автобус. Это произойдет в ближайшее время», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с 1 января 2024 года будет действовать пересадочный тариф в общественном транспорте. Чтобы им воспользоваться, нужно приобрести транспортную карту, ее стоимость составляет 50 рублей. После этого жители смогут бесплатно совершить пересадку в течение часа после оплаты проезда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...