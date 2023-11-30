Власти решат проблему с автобусами в тюменском микрорайоне

В Тюмени в микрорайон Лесобаза запустят дополнительный автобус по маршруту №1д, а также сократят интервалы между рейсами. Об этом сообщили в администрации города.
«Для проезда жителей этого района (Лесобазы) до центральной части города были запущены три автобуса большого класса вместимости маршрута №1д. После изучения пассажиропотока в утренние и вечерние часы принято решение интервалы движения между рейсами уменьшить и поставить еще один автобус. Это произойдет в ближайшее время», — рассказали в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с 1 января 2024 года будет действовать пересадочный тариф в общественном транспорте. Чтобы им воспользоваться, нужно приобрести транспортную карту, ее стоимость составляет 50 рублей. После этого жители смогут бесплатно совершить пересадку в течение часа после оплаты проезда.
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