Тюменские власти объяснили, как будет действовать пересадочный тариф в автобусах

Тюменцы смогут бесплатно совершат пересадку в общественном транспорте
© Служба новостей «URA.RU»
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Воспользоваться пересадочным тарифом можно будет только после приобретения специальной карты Фото:
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Общественный транспорт в Тюмени

В автобусах Тюмени с 1 января будет действовать новый тариф, благодаря которому жители смогут совершать бесплатную пересадку на автобусах. Об этом сообщили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта. Однако воспользоваться пересадочным тарифом можно будет только после приобретения специальной карты.

«С 1 января 2024 года в Тюмени планируется введение пересадочного тарифа, позволяющего осуществлять проезд с пересадкой в течение 60 минут. Он будет действовать на всех городских маршрутах. Пересадочный тариф будет работать только на общепользовательской (транспортной) карте, которую можно приобрести в офисе оператора автоматизированной системы оплаты проезда АО „Тюменская транспортная система“», — рассказали в департаменте.

Стоимость транспортной карты составляет 50 рублей, пополнить счет можно в офисе ТТС. Также планируется размещение новых точек продаж карт. Для тех, у кого уже есть этот вариант оплаты проезда, тариф будет действовать автоматически.

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В автобусах Тюмени с 1 января будет действовать новый тариф, благодаря которому жители смогут совершать бесплатную пересадку на автобусах. Об этом сообщили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта. Однако воспользоваться пересадочным тарифом можно будет только после приобретения специальной карты. «С 1 января 2024 года в Тюмени планируется введение пересадочного тарифа, позволяющего осуществлять проезд с пересадкой в течение 60 минут. Он будет действовать на всех городских маршрутах. Пересадочный тариф будет работать только на общепользовательской (транспортной) карте, которую можно приобрести в офисе оператора автоматизированной системы оплаты проезда АО „Тюменская транспортная система“», — рассказали в департаменте. Стоимость транспортной карты составляет 50 рублей, пополнить счет можно в офисе ТТС. Также планируется размещение новых точек продаж карт. Для тех, у кого уже есть этот вариант оплаты проезда, тариф будет действовать автоматически.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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