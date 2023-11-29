Тюменские власти объяснили, как будет действовать пересадочный тариф в автобусах

Тюменцы смогут бесплатно совершат пересадку в общественном транспорте

29 ноября 2023 в 16:42 Размер текста - 17 +

Воспользоваться пересадочным тарифом можно будет только после приобретения специальной карты Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Общественный транспорт в Тюмени В автобусах Тюмени с 1 января будет действовать новый тариф, благодаря которому жители смогут совершать бесплатную пересадку на автобусах. Об этом сообщили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта. Однако воспользоваться пересадочным тарифом можно будет только после приобретения специальной карты. «С 1 января 2024 года в Тюмени планируется введение пересадочного тарифа, позволяющего осуществлять проезд с пересадкой в течение 60 минут. Он будет действовать на всех городских маршрутах. Пересадочный тариф будет работать только на общепользовательской (транспортной) карте, которую можно приобрести в офисе оператора автоматизированной системы оплаты проезда АО „Тюменская транспортная система“», — рассказали в департаменте. Стоимость транспортной карты составляет 50 рублей, пополнить счет можно в офисе ТТС. Также планируется размещение новых точек продаж карт. Для тех, у кого уже есть этот вариант оплаты проезда, тариф будет действовать автоматически.

В автобусах Тюмени с 1 января будет действовать новый тариф, благодаря которому жители смогут совершать бесплатную пересадку на автобусах. Об этом сообщили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта. Однако воспользоваться пересадочным тарифом можно будет только после приобретения специальной карты. «С 1 января 2024 года в Тюмени планируется введение пересадочного тарифа, позволяющего осуществлять проезд с пересадкой в течение 60 минут. Он будет действовать на всех городских маршрутах. Пересадочный тариф будет работать только на общепользовательской (транспортной) карте, которую можно приобрести в офисе оператора автоматизированной системы оплаты проезда АО „Тюменская транспортная система“», — рассказали в департаменте. Стоимость транспортной карты составляет 50 рублей, пополнить счет можно в офисе ТТС. Также планируется размещение новых точек продаж карт. Для тех, у кого уже есть этот вариант оплаты проезда, тариф будет действовать автоматически.