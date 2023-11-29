Доброволец из ЯНАО получил награду за спасение командира. Фото

30 ноября 2023 в 17:56 Размер текста - 17 +

Сергей Коржавин из Надыма получил медаль «За храбрость» из рук генерала (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Надыме (ЯНАО) в торжественной обстановке наградили военнослужащего-добровольца Сергея Коржавина, который в зоне спецоперации спас командира из-под обстрела. Медаль «За храбрость» II степени он получил из рук генерала Александра Дудкина, сообщил глава Надымского района Дмитрий Жаромских. «Наш земляк Сергей Коржавин награжден медалью „За храбрость“ II степени. Неся службу, он проявил настоящий товарищеский дух: вывез раненного командира батальона из-под минометного обстрела на автомобиле. Вручили заслуженную награду в торжественной обстановке вместе с генерал-майором Александром Дудкиным», — написал Дмитрий Жаромских в своем telegram-канале. Кроме генерала на церемонии награждения присутствовал Жаромских, окружной военком полковник Михаил Торовин и полковник Дмитрий Майер. Мэр подчеркнул, что решение пойти служить награжденный герой принял добровольно и выразил гордость за Коржавина и других земляков. Ранее URA.RU рассказало, что генерал-майор Александр Дудкин прибыл в округ из Москвы с официальным визитом. Он посетил филиал фонда «Защитники Отечества». Сергей Коржавин получил медаль из рук генерал-майора Александра Дудкина Фото: telegram-канал Дмитрия Жаромских — https://t.me/zharomskih_DG/6903

В Надыме (ЯНАО) в торжественной обстановке наградили военнослужащего-добровольца Сергея Коржавина, который в зоне спецоперации спас командира из-под обстрела. Медаль «За храбрость» II степени он получил из рук генерала Александра Дудкина, сообщил глава Надымского района Дмитрий Жаромских. «Наш земляк Сергей Коржавин награжден медалью „За храбрость“ II степени. Неся службу, он проявил настоящий товарищеский дух: вывез раненного командира батальона из-под минометного обстрела на автомобиле. Вручили заслуженную награду в торжественной обстановке вместе с генерал-майором Александром Дудкиным», — написал Дмитрий Жаромских в своем telegram-канале. Кроме генерала на церемонии награждения присутствовал Жаромских, окружной военком полковник Михаил Торовин и полковник Дмитрий Майер. Мэр подчеркнул, что решение пойти служить награжденный герой принял добровольно и выразил гордость за Коржавина и других земляков. Ранее URA.RU рассказало, что генерал-майор Александр Дудкин прибыл в округ из Москвы с официальным визитом. Он посетил филиал фонда «Защитники Отечества».