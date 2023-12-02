Focus online: исламисты готовят покушение на принца Гарри

Исламисты планируют напасть на сына короля Великобритании Карла III принца Гарри, так как он символизирует «ненавистный Запад и сторонников Израиля». К таким выводам пришли органы безопасности Германии.
«Принцу Гарри угрожает новая опасность. Неделю назад портал Аль-Каиды AS-Sahab Media Foundation призвал мусульманское население всего мира совершить нападение на британскую королевскую семью в поддержку палестинского движения ХАМАС. Согласно отчету, исламисты призвали «использовать нападения и революции для поддержки палестинцев». Среди прочего, целью должны быть США и принц Гарри, а призыв расценен, как «символический акт мести и наказание всех сторонников Израиля», — сообщил портал
По информации издания, Гарри дважды в течение нескольких месяцев совершал боевые миссии в Афганистане в роли второго пилота британского ударного вертолета против движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и других террористических организаций. Исламисты также планировали нанести удары по личному составу BBC на Западе.
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