В Казахстане вышли мемуары Назарбаева, где он рассказал о второй жене

В Казахстане вышли в свет мемуары экс-президента страны Нурсултана Назарбаева. Об этом рассказал пресс-секретарь экс-главы Айдос Укибай.
«Сегодня в свет вышли мемуары Нурсултана Назарбаева», — написал Укибай на своей странице в социальной сети X. Он добавил, что книга вышла под названием «Моя жизнь. От зависимости к свободе».
Нурсултан Назарбаев подтвердил существование второй жены Асель Исабаевой и двух их совместных сыновей в своих мемуарах. Он объяснил, что брак с Исабаевой был заключен по мусульманскому обычаю, и после рождения первого сына он решил рассказать о нем своей официальной жене Саре. Известно также, что Назарбаев познакомился с Исабаевой во время своей поездки в город Талдыкорган на юго-востоке Казахстана.
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