В Казахстане вышли мемуары Назарбаева, где он рассказал о второй жене

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Назарбаев, назарбаев нурсултан
Нурсултан Назарбаев выпустил собственные мемуары Фото:

В Казахстане вышли в свет мемуары экс-президента страны Нурсултана Назарбаева. Об этом рассказал пресс-секретарь экс-главы Айдос Укибай.

«Сегодня в свет вышли мемуары Нурсултана Назарбаева», — написал Укибай на своей странице в социальной сети X. Он добавил, что книга вышла под названием «Моя жизнь. От зависимости к свободе».

Нурсултан Назарбаев подтвердил существование второй жены Асель Исабаевой и двух их совместных сыновей в своих мемуарах. Он объяснил, что брак с Исабаевой был заключен по мусульманскому обычаю, и после рождения первого сына он решил рассказать о нем своей официальной жене Саре. Известно также, что Назарбаев познакомился с Исабаевой во время своей поездки в город Талдыкорган на юго-востоке Казахстана.

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В Казахстане вышли в свет мемуары экс-президента страны Нурсултана Назарбаева. Об этом рассказал пресс-секретарь экс-главы Айдос Укибай. «Сегодня в свет вышли мемуары Нурсултана Назарбаева», — написал Укибай на своей странице в социальной сети X. Он добавил, что книга вышла под названием «Моя жизнь. От зависимости к свободе». Нурсултан Назарбаев подтвердил существование второй жены Асель Исабаевой и двух их совместных сыновей в своих мемуарах. Он объяснил, что брак с Исабаевой был заключен по мусульманскому обычаю, и после рождения первого сына он решил рассказать о нем своей официальной жене Саре. Известно также, что Назарбаев познакомился с Исабаевой во время своей поездки в город Талдыкорган на юго-востоке Казахстана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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