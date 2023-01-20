Нурсултан Назарбаев был госпитализирован

20 января 2023 в 11:16 Размер текста - 17 +

Возможно, Назарбаева ждет операция, передает Александр Аксютиц Фото: Иван Некрасов © URA.RU Бывший президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев госпитализирован. Об этом сообщил экс-директор государственного канала «Хабар 24» Александр Аксютиц. «Мои источники сообщили, что Нурсултан Назарбаев госпитализирован в одну из больниц Астаны. Ему проводят комплексное обследование сердца», — написал Александр Аксютиц у себя в соцсетях. Бывший гендиректор уточнил, что, возможно, Назарбаева ожидает хирургическое вмешательство, ссылаясь на заявления медперсонала. Назарбаев был главой Казахстана с 1989 по 2019 годы. Эксперты предполагали, что уход с поста президента связан с онкологическим заболеванием. 2 января 2022 года в Республики начались массовые беспорядки из-за роста цен на топливо. В ходе беспорядков граждане пытались снести памятник бывшего казахского главы. Кроме того, Из-за этого Назарбаев заявил о готовности покинуть страну. Позже стало известно, что экс-президент уехал из страны вместе со своими детьми. Спустя время председатель Сената Казахстана Маулен Ашимбаев сообщил о том, что Назарбаева лишили статуса почетного сенатора страны.

Бывший президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев госпитализирован. Об этом сообщил экс-директор государственного канала «Хабар 24» Александр Аксютиц. «Мои источники сообщили, что Нурсултан Назарбаев госпитализирован в одну из больниц Астаны. Ему проводят комплексное обследование сердца», — написал Александр Аксютиц у себя в соцсетях. Бывший гендиректор уточнил, что, возможно, Назарбаева ожидает хирургическое вмешательство, ссылаясь на заявления медперсонала. Назарбаев был главой Казахстана с 1989 по 2019 годы. Эксперты предполагали, что уход с поста президента связан с онкологическим заболеванием. 2 января 2022 года в Республики начались массовые беспорядки из-за роста цен на топливо. В ходе беспорядков граждане пытались снести памятник бывшего казахского главы. Кроме того, Из-за этого Назарбаев заявил о готовности покинуть страну. Позже стало известно, что экс-президент уехал из страны вместе со своими детьми. Спустя время председатель Сената Казахстана Маулен Ашимбаев сообщил о том, что Назарбаева лишили статуса почетного сенатора страны.