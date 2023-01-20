Нурсултан Назарбаев был госпитализирован

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Путин и Назарбаев. Саммит Россия - Казахстан в доме Севастьянова. Екатеринбург, назарбаев нурсултан, путин владимир, саммит россия - казахстан
Возможно, Назарбаева ждет операция, передает Александр Аксютиц Фото:

Бывший президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев госпитализирован. Об этом сообщил экс-директор государственного канала «Хабар 24» Александр Аксютиц.

«Мои источники сообщили, что Нурсултан Назарбаев госпитализирован в одну из больниц Астаны. Ему проводят комплексное обследование сердца», — написал Александр Аксютиц у себя в соцсетях. Бывший гендиректор уточнил, что, возможно, Назарбаева ожидает хирургическое вмешательство, ссылаясь на заявления медперсонала.

Назарбаев был главой Казахстана с 1989 по 2019 годы. Эксперты предполагали, что уход с поста президента связан с онкологическим заболеванием. 2 января 2022 года в Республики начались массовые беспорядки из-за роста цен на топливо. В ходе беспорядков граждане пытались снести памятник бывшего казахского главы. Кроме того, Из-за этого Назарбаев заявил о готовности покинуть страну. Позже стало известно, что экс-президент уехал из страны вместе со своими детьми. Спустя время председатель Сената Казахстана Маулен Ашимбаев сообщил о том, что Назарбаева лишили статуса почетного сенатора страны.

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Бывший президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев госпитализирован. Об этом сообщил экс-директор государственного канала «Хабар 24» Александр Аксютиц. «Мои источники сообщили, что Нурсултан Назарбаев госпитализирован в одну из больниц Астаны. Ему проводят комплексное обследование сердца», — написал Александр Аксютиц у себя в соцсетях. Бывший гендиректор уточнил, что, возможно, Назарбаева ожидает хирургическое вмешательство, ссылаясь на заявления медперсонала. Назарбаев был главой Казахстана с 1989 по 2019 годы. Эксперты предполагали, что уход с поста президента связан с онкологическим заболеванием. 2 января 2022 года в Республики начались массовые беспорядки из-за роста цен на топливо. В ходе беспорядков граждане пытались снести памятник бывшего казахского главы. Кроме того, Из-за этого Назарбаев заявил о готовности покинуть страну. Позже стало известно, что экс-президент уехал из страны вместе со своими детьми. Спустя время председатель Сената Казахстана Маулен Ашимбаев сообщил о том, что Назарбаева лишили статуса почетного сенатора страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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