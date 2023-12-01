Тюменцам назвали самые востребованные специальности

«Авито Работа»: самыми востребованными в Тюмени этой осенью стали курьеры

Востребованными сотрудниками этой осенью стали курьеры Фото: Игорь Пантин © URA.RU

В Тюмени осенью этого года самыми востребованными сотрудниками стали курьеры и сборщики заказов. Об этом сообщила представитель «Авито Работы» на Урале Елена Чурина.

«Обе профессии задействованы в сфере курьерской доставки, которая отличается стабильным и повышенным спросом на персонал. Сегмент растет за счет появления большего количества компаний на рынке, увеличения числа клиентов и их заказов, что создает потребность работодателей в новых кадрах», — передают слова Чуриной РБК Тюмень.

В среднем работодатели предлагают курьерам зарплату в 69 тысяч рублей. Обычно ее размер зависит от количества заказов, а также расстояния до клиента. На одну вакансию приходится около двух откликов от соискателей. Также в 2,5 раза выросло количество вакансий сборщика заказов. Средняя зарплата — 66 тысяч рублей. На одну вакансию от соискателей приходится более пяти откликов.

Пресс-служба сервиса «Авито Работа» также сообщила, что осенью 2024 года спрос на курьеров вырос почти в три раза. Это связано с опасениями по поводу нового локдауна из-за второй волны пандемии. Количество вакансий увеличилось на 293% по сравнению с весной. При этом желающих работать в этой сфере в восемь раз меньше.