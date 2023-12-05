Госдума одобрила закон о монополии государства на алкоголь

05 декабря 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Закон направлен на недопущение поставок суррогатного алкоголя на рынок Фото: Денис Моргунов © URA.RU Государственная дума одобрила принятие закона «О государственной монополии на производство и оборот этилового спирта». Согласно ему, только государственные организации смогут производить алкогольную и спиртосодержащую продукцию. Об этом сообщили на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности. «С целью контроля качества производимого этилового спирта законопроектом предусматривается запрет для юридических лиц, не являющихся государственными организациями, осуществлять оборот этилового спирта», — говорится в пояснительной записке на сайте . Известно, что запрет также распространится на производство спиртосодержащей и алкогольной продукции из этилового спирта от иных организаций. По информации из записки, данный законопроект направлен на сохранение здоровья и жизни граждан. Также планируется, что такие меры не допустят поставки суррогатного алкоголя на рынок, а также его повсеместного распространения. На сайте Системы обеспечения законодательной деятельности говорится, что каждый год от алкогольной интоксикации умирает около 40 тысяч человек. Еще сотни тысяч — от побочных алкоголизму болезней. Во многих случаях это происходит в связи с употреблением некачественного алкоголя. Как говорится в пояснительной записке, порядка половины алкоголя, который употребляют в России, производится нелегально. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, в котором предусматривается индексация акцизов на табачную и алкогольную продукцию. Со следующего года акцизы на вина повысятся в три раза. Ставка составит до 108 рублей за литр. Акцизы на табак повысятся на 3%. Известно, что в 2025—2026 годах индексация продолжится, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Государственная дума одобрила принятие закона «О государственной монополии на производство и оборот этилового спирта». Согласно ему, только государственные организации смогут производить алкогольную и спиртосодержащую продукцию. Об этом сообщили на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности. «С целью контроля качества производимого этилового спирта законопроектом предусматривается запрет для юридических лиц, не являющихся государственными организациями, осуществлять оборот этилового спирта», — говорится в пояснительной записке на сайте. Известно, что запрет также распространится на производство спиртосодержащей и алкогольной продукции из этилового спирта от иных организаций. По информации из записки, данный законопроект направлен на сохранение здоровья и жизни граждан. Также планируется, что такие меры не допустят поставки суррогатного алкоголя на рынок, а также его повсеместного распространения. На сайте Системы обеспечения законодательной деятельности говорится, что каждый год от алкогольной интоксикации умирает около 40 тысяч человек. Еще сотни тысяч — от побочных алкоголизму болезней. Во многих случаях это происходит в связи с употреблением некачественного алкоголя. Как говорится в пояснительной записке, порядка половины алкоголя, который употребляют в России, производится нелегально. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, в котором предусматривается индексация акцизов на табачную и алкогольную продукцию. Со следующего года акцизы на вина повысятся в три раза. Ставка составит до 108 рублей за литр. Акцизы на табак повысятся на 3%. Известно, что в 2025—2026 годах индексация продолжится, передает «Национальная служба новостей».