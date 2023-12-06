Тюменка изобрела футболку, исполняющую желания. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Бренд одежды Multilook. Екатеринбург, ателье, манекен, пошив одежды
Свое изобретение тюменка представит на показе стилисту Владу Лисовцу Фото:

Жительница Тюмени и дизайнер Анна Венгерская придумала футболку, способную исполнять желания. На ней изображены древние мифологические символы, которые способны влиять на ход событий в жизни человека. Об этом дизайнер рассказала корреспонденту URA.RU.

«Это не миф, это так и есть — футболка исполняет желания. В ней зашиты четыре мощных символа. Один из них ведет по пути предназначения, второй защищает и так далее. Это древние символы из мифологии для развития и роста, они обладают энергией и осуществляют желания», — рассказала URA.RU Анна Венгерская.

Футболка пока представлена только в женском варианте. Ее вместе с другими вещами бренда 9 ноября представят на фестивале «Не холодно» с участием стилиста Влада Лисовца.

Фото:

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Жительница Тюмени и дизайнер Анна Венгерская придумала футболку, способную исполнять желания. На ней изображены древние мифологические символы, которые способны влиять на ход событий в жизни человека. Об этом дизайнер рассказала корреспонденту URA.RU. «Это не миф, это так и есть — футболка исполняет желания. В ней зашиты четыре мощных символа. Один из них ведет по пути предназначения, второй защищает и так далее. Это древние символы из мифологии для развития и роста, они обладают энергией и осуществляют желания», — рассказала URA.RU Анна Венгерская. Футболка пока представлена только в женском варианте. Ее вместе с другими вещами бренда 9 ноября представят на фестивале «Не холодно» с участием стилиста Влада Лисовца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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