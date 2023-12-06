Свое изобретение тюменка представит на показе стилисту Владу Лисовцу Фото: Илья Московец © URA.RU

Жительница Тюмени и дизайнер Анна Венгерская придумала футболку, способную исполнять желания. На ней изображены древние мифологические символы, которые способны влиять на ход событий в жизни человека. Об этом дизайнер рассказала корреспонденту URA.RU.

«Это не миф, это так и есть — футболка исполняет желания. В ней зашиты четыре мощных символа. Один из них ведет по пути предназначения, второй защищает и так далее. Это древние символы из мифологии для развития и роста, они обладают энергией и осуществляют желания», — рассказала URA.RU Анна Венгерская.

Футболка пока представлена только в женском варианте. Ее вместе с другими вещами бренда 9 ноября представят на фестивале «Не холодно» с участием стилиста Влада Лисовца.