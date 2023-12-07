07 декабря 2023

Украина впервые после блокады границы отправила фуры в Польшу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коммунарка. Москва, торговля, склад, грузоперевозки, логистика, фуры, опт, фуд сити, таможенный пункт
На Украине решили разорвать польскую блокаду дальнобойщиков Фото:

Украина впервые после блокады границы сумела отправить первые фуры в Польшу, погрузив их в контейнерные поезда. Об этом сообщили в компании «Украинские железные дороги» (УЖД).

«В четверг, 7 декабря, УЖД отправила первую партию фур, погрузив их в контейнерные поезда, в польский Славкув из украинского Скнилова. Рейсы будут курсировать и в обратном направлении», — сообщает telegram-канал компании.

В состав поезда вошли 23 платформы, на которые было загружено 13 тягачей с полуприцепами. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя, отмечают УЖД.

Польские перевозчики протестуют против отмены разрешительной системы выполнения международных перевозок товаров, требуя вернуть систему разрешений для грузов с Украины. В ответ на это вице-премьер Украины Верещук заявила, что поляки захватили в заложники украинскую экономику.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина впервые после блокады границы сумела отправить первые фуры в Польшу, погрузив их в контейнерные поезда. Об этом сообщили в компании «Украинские железные дороги» (УЖД). «В четверг, 7 декабря, УЖД отправила первую партию фур, погрузив их в контейнерные поезда, в польский Славкув из украинского Скнилова. Рейсы будут курсировать и в обратном направлении», — сообщает telegram-канал компании. В состав поезда вошли 23 платформы, на которые было загружено 13 тягачей с полуприцепами. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя, отмечают УЖД. Польские перевозчики протестуют против отмены разрешительной системы выполнения международных перевозок товаров, требуя вернуть систему разрешений для грузов с Украины. В ответ на это вице-премьер Украины Верещук заявила, что поляки захватили в заложники украинскую экономику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...