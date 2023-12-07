Украина впервые после блокады границы отправила фуры в Польшу

08 декабря 2023 в 00:29 Размер текста - 17 +

На Украине решили разорвать польскую блокаду дальнобойщиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Украина впервые после блокады границы сумела отправить первые фуры в Польшу, погрузив их в контейнерные поезда. Об этом сообщили в компании «Украинские железные дороги» (УЖД). «В четверг, 7 декабря, УЖД отправила первую партию фур, погрузив их в контейнерные поезда, в польский Славкув из украинского Скнилова. Рейсы будут курсировать и в обратном направлении», — сообщает telegram-канал компании. В состав поезда вошли 23 платформы, на которые было загружено 13 тягачей с полуприцепами. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя, отмечают УЖД. Польские перевозчики протестуют против отмены разрешительной системы выполнения международных перевозок товаров, требуя вернуть систему разрешений для грузов с Украины. В ответ на это вице-премьер Украины Верещук заявила, что поляки захватили в заложники украинскую экономику.

Украина впервые после блокады границы сумела отправить первые фуры в Польшу, погрузив их в контейнерные поезда. Об этом сообщили в компании «Украинские железные дороги» (УЖД). «В четверг, 7 декабря, УЖД отправила первую партию фур, погрузив их в контейнерные поезда, в польский Славкув из украинского Скнилова. Рейсы будут курсировать и в обратном направлении», — сообщает telegram-канал компании. В состав поезда вошли 23 платформы, на которые было загружено 13 тягачей с полуприцепами. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя, отмечают УЖД. Польские перевозчики протестуют против отмены разрешительной системы выполнения международных перевозок товаров, требуя вернуть систему разрешений для грузов с Украины. В ответ на это вице-премьер Украины Верещук заявила, что поляки захватили в заложники украинскую экономику.