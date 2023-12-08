Мэр Тюмени рассказал о судьбе теплых остановок в Тюмени

В Тюмени за счет бюджета не будут устанавливать теплые остановки

08 декабря 2023 в 18:40 Размер текста - 17 +

Теплых остановок горожанам стоит ждать от частных инвесторов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени за счет бюджета не будут устанавливать теплые остановки, так как это слишком дорого. Об этом в рамках прямого эфира рассказал мэр города Руслан Кухарук. Однако он отметил, что данную работу могут выполнить частные инвесторы. «Изготовление теплой остановки будет стоить 3-4 млн рублей. Это сопоставимо с ценой квартиры, которую можно купить, чтобы решить жилищные проблемы тех, кто стоит в очереди нуждающихся. Поэтому мы не стали двигаться по этому пути, все-таки лучше работать над сокращением интервала движения транспорта», — заявил Руслан Кухарук. Он отметил, что данное решение не отменяет возможности для частных инвесторов заняться вопросом теплых остановок в Тюмени. В пример он привел более сложный проект: организацию пешеходного надземного перехода со встроенным остановочным комплексом на Мысу, который построен на средства застройщика. Сейчас власти ведут работу и с другими инвесторами, которые готовы включиться в подобную работу. В Тюмени, по словам главы города, также ожидается замена старых остановок из профлистов на новые, так называемые «умные» комплексы.

В Тюмени за счет бюджета не будут устанавливать теплые остановки, так как это слишком дорого. Об этом в рамках прямого эфира рассказал мэр города Руслан Кухарук. Однако он отметил, что данную работу могут выполнить частные инвесторы. «Изготовление теплой остановки будет стоить 3-4 млн рублей. Это сопоставимо с ценой квартиры, которую можно купить, чтобы решить жилищные проблемы тех, кто стоит в очереди нуждающихся. Поэтому мы не стали двигаться по этому пути, все-таки лучше работать над сокращением интервала движения транспорта», — заявил Руслан Кухарук. Он отметил, что данное решение не отменяет возможности для частных инвесторов заняться вопросом теплых остановок в Тюмени. В пример он привел более сложный проект: организацию пешеходного надземного перехода со встроенным остановочным комплексом на Мысу, который построен на средства застройщика. Сейчас власти ведут работу и с другими инвесторами, которые готовы включиться в подобную работу. В Тюмени, по словам главы города, также ожидается замена старых остановок из профлистов на новые, так называемые «умные» комплексы.