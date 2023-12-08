Бюджет Тюмени не будет оплачивать расселение жильцов аварийных домов

Застройщики оплатят расселение тюменских домов, попавших под КРТ

08 декабря 2023 в 20:06 Размер текста - 17 +

Застройщики оплатят расселение тюменских домов, попавших под КРТ Фото: Анна Майорова © URA.RU Строительные компании оплатят расходы, связанные с расселением жильцов аварийных домов, которые попали под программу комплексного развития территорий (КРТ) Тюмени. Об этом во время прямой линии заявил глава города Руслан Кухарук. «У нас сегодня уже 17 договоров КРТ определено, это 268 га — это существенная помощь в рамках расселения аварийного жилья. На этой территории 132 многоквартирных дома, которые признаны аварийными. Сегодня это обязательство как раз подрядной организации, застройщика. Расселить без привлечения бюджетных средств», — заявил Кухарук во время прямой линии. Он добавил, что в новых микрорайонах застройщики также будут заниматься строительством детских садов, школ, парков. Которые впоследствии будут переданы на баланс муниципалитета. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени будут обустроены пять новых общественных пространств в виде парков и скверов. Они появятся в различных микрорайонах города.

Строительные компании оплатят расходы, связанные с расселением жильцов аварийных домов, которые попали под программу комплексного развития территорий (КРТ) Тюмени. Об этом во время прямой линии заявил глава города Руслан Кухарук. «У нас сегодня уже 17 договоров КРТ определено, это 268 га — это существенная помощь в рамках расселения аварийного жилья. На этой территории 132 многоквартирных дома, которые признаны аварийными. Сегодня это обязательство как раз подрядной организации, застройщика. Расселить без привлечения бюджетных средств», — заявил Кухарук во время прямой линии. Он добавил, что в новых микрорайонах застройщики также будут заниматься строительством детских садов, школ, парков. Которые впоследствии будут переданы на баланс муниципалитета. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени будут обустроены пять новых общественных пространств в виде парков и скверов. Они появятся в различных микрорайонах города.