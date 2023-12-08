Мэр Тюмени Кухарук анонсировал появление пяти новых парков и скверов

В Тюмени будут обустроены пять новых общественных пространств в виде парков и скверов. Об этом во время прямой линии заявил глава города Руслан Кухарук.
«Мы в следующем году реализовывать будем пять пространств. Пять скверов, парков. В каждом районе города появятся», — заявил он во время своего выступления.
Так, напротив Тюменской филармонии будет обустроен сквер им. Леонида Здерского. Новые общественные пространства появятся на Мысу, Московском тракте, на пустыре в районе ул. Энергостроителей. Кроме этого, в городе будет открыт парк им. Константина Лагунова.
Ранее во время прямой линии глава города заявил, что в Тюмени не будут устанавливать теплые остановки за счет бюджета. По словам мэра Кухарука, это слишком дорого.
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