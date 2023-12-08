Мэр Тюмени Кухарук анонсировал появление пяти новых парков и скверов

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Осень. Тюмень, скамейка, погода, желтые листья, опавшие листья, осень, скамейка в парке
В Тюмени будут обустроены пять новых парков и скверов Фото:

В Тюмени будут обустроены пять новых общественных пространств в виде парков и скверов. Об этом во время прямой линии заявил глава города Руслан Кухарук.

«Мы в следующем году реализовывать будем пять пространств. Пять скверов, парков. В каждом районе города появятся», — заявил он во время своего выступления.

Так, напротив Тюменской филармонии будет обустроен сквер им. Леонида Здерского. Новые общественные пространства появятся на Мысу, Московском тракте, на пустыре в районе ул. Энергостроителей. Кроме этого, в городе будет открыт парк им. Константина Лагунова.

Ранее во время прямой линии глава города заявил, что в Тюмени не будут устанавливать теплые остановки за счет бюджета. По словам мэра Кухарука, это слишком дорого.

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В Тюмени будут обустроены пять новых общественных пространств в виде парков и скверов. Об этом во время прямой линии заявил глава города Руслан Кухарук. «Мы в следующем году реализовывать будем пять пространств. Пять скверов, парков. В каждом районе города появятся», — заявил он во время своего выступления. Так, напротив Тюменской филармонии будет обустроен сквер им. Леонида Здерского. Новые общественные пространства появятся на Мысу, Московском тракте, на пустыре в районе ул. Энергостроителей. Кроме этого, в городе будет открыт парк им. Константина Лагунова. Ранее во время прямой линии глава города заявил, что в Тюмени не будут устанавливать теплые остановки за счет бюджета. По словам мэра Кухарука, это слишком дорого.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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