Мэр Тюмени Кухарук анонсировал появление пяти новых парков и скверов

08 декабря 2023 в 19:25 Размер текста - 17 +

В Тюмени будут обустроены пять новых парков и скверов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени будут обустроены пять новых общественных пространств в виде парков и скверов. Об этом во время прямой линии заявил глава города Руслан Кухарук. «Мы в следующем году реализовывать будем пять пространств. Пять скверов, парков. В каждом районе города появятся», — заявил он во время своего выступления. Так, напротив Тюменской филармонии будет обустроен сквер им. Леонида Здерского. Новые общественные пространства появятся на Мысу, Московском тракте, на пустыре в районе ул. Энергостроителей. Кроме этого, в городе будет открыт парк им. Константина Лагунова. Ранее во время прямой линии глава города заявил, что в Тюмени не будут устанавливать теплые остановки за счет бюджета. По словам мэра Кухарука, это слишком дорого.

В Тюмени будут обустроены пять новых общественных пространств в виде парков и скверов. Об этом во время прямой линии заявил глава города Руслан Кухарук. «Мы в следующем году реализовывать будем пять пространств. Пять скверов, парков. В каждом районе города появятся», — заявил он во время своего выступления. Так, напротив Тюменской филармонии будет обустроен сквер им. Леонида Здерского. Новые общественные пространства появятся на Мысу, Московском тракте, на пустыре в районе ул. Энергостроителей. Кроме этого, в городе будет открыт парк им. Константина Лагунова. Ранее во время прямой линии глава города заявил, что в Тюмени не будут устанавливать теплые остановки за счет бюджета. По словам мэра Кухарука, это слишком дорого.