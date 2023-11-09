Путин назначил в суд Ноябрьска мирового судью из ХМАО

В горсуд Ноябрьска назначили судьей Регину Фаткуллину из ХМАО

09 ноября 2023 в 16:08 Размер текста - 17 +

В городские суды ЯНАО назначены новые судьи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ЯНАО на вакантные должности в судах Нового Уренгоя и Ноябрьска президент РФ Владимир Путин утвердил новых судей. Соответствующий указ был подписан 8 ноября. «В Ямало-Ненецком автономном округе судьей Новоуренгойского городского суда назначить Василия Буркова. Судьей Ноябрьского городского суда назначить Регину Фаткуллину», — следует из информации указа о назначении судей, опубликованных на портале правовой информации. По информации сайта «Судьи России» до назначения на вакантную должность в Ноябрьск Регина Фаткуллина занимала пост мирового судьи в суде Когалыма (ХМАО). Василий Бурков служил в Новоуренгойском суде на должности помощника судьи. Ранее URA.RU рассказало, что на должность заместителя председателя Ноябрьского горсуда была назначена Татьяна Габова. На должность зама в Арбитражном суде ЯНАО был назначен Максим Голощапов.

В ЯНАО на вакантные должности в судах Нового Уренгоя и Ноябрьска президент РФ Владимир Путин утвердил новых судей. Соответствующий указ был подписан 8 ноября. «В Ямало-Ненецком автономном округе судьей Новоуренгойского городского суда назначить Василия Буркова. Судьей Ноябрьского городского суда назначить Регину Фаткуллину», — следует из информации указа о назначении судей, опубликованных на портале правовой информации. По информации сайта «Судьи России» до назначения на вакантную должность в Ноябрьск Регина Фаткуллина занимала пост мирового судьи в суде Когалыма (ХМАО). Василий Бурков служил в Новоуренгойском суде на должности помощника судьи. Ранее URA.RU рассказало, что на должность заместителя председателя Ноябрьского горсуда была назначена Татьяна Габова. На должность зама в Арбитражном суде ЯНАО был назначен Максим Голощапов.