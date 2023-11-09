Путин назначил в суд Ноябрьска мирового судью из ХМАО

В горсуд Ноябрьска назначили судьей Регину Фаткуллину из ХМАО
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В городские суды ЯНАО назначены новые судьи Фото:

В ЯНАО на вакантные должности в судах Нового Уренгоя и Ноябрьска президент РФ Владимир Путин утвердил новых судей. Соответствующий указ был подписан 8 ноября.

«В Ямало-Ненецком автономном округе судьей Новоуренгойского городского суда назначить Василия Буркова. Судьей Ноябрьского городского суда назначить Регину Фаткуллину», — следует из информации указа о назначении судей, опубликованных на портале правовой информации.

По информации сайта «Судьи России» до назначения на вакантную должность в Ноябрьск Регина Фаткуллина занимала пост мирового судьи в суде Когалыма (ХМАО). Василий Бурков служил в Новоуренгойском суде на должности помощника судьи.

Ранее URA.RU рассказало, что на должность заместителя председателя Ноябрьского горсуда была назначена Татьяна Габова. На должность зама в Арбитражном суде ЯНАО был назначен Максим Голощапов.

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В ЯНАО на вакантные должности в судах Нового Уренгоя и Ноябрьска президент РФ Владимир Путин утвердил новых судей. Соответствующий указ был подписан 8 ноября. «В Ямало-Ненецком автономном округе судьей Новоуренгойского городского суда назначить Василия Буркова. Судьей Ноябрьского городского суда назначить Регину Фаткуллину», — следует из информации указа о назначении судей, опубликованных на портале правовой информации. По информации сайта «Судьи России» до назначения на вакантную должность в Ноябрьск Регина Фаткуллина занимала пост мирового судьи в суде Когалыма (ХМАО). Василий Бурков служил в Новоуренгойском суде на должности помощника судьи. Ранее URA.RU рассказало, что на должность заместителя председателя Ноябрьского горсуда была назначена Татьяна Габова. На должность зама в Арбитражном суде ЯНАО был назначен Максим Голощапов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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