Путин назначил в суд Ноябрьска мирового судью из ХМАО

В ЯНАО на вакантные должности в судах Нового Уренгоя и Ноябрьска президент РФ Владимир Путин утвердил новых судей. Соответствующий указ был подписан 8 ноября.
«В Ямало-Ненецком автономном округе судьей Новоуренгойского городского суда назначить Василия Буркова. Судьей Ноябрьского городского суда назначить Регину Фаткуллину», — следует из информации указа о назначении судей, опубликованных на портале правовой информации.
По информации сайта «Судьи России» до назначения на вакантную должность в Ноябрьск Регина Фаткуллина занимала пост мирового судьи в суде Когалыма (ХМАО). Василий Бурков служил в Новоуренгойском суде на должности помощника судьи.
Ранее URA.RU рассказало, что на должность заместителя председателя Ноябрьского горсуда была назначена Татьяна Габова. На должность зама в Арбитражном суде ЯНАО был назначен Максим Голощапов.
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