12 декабря 2023

Тюменский агробизнес злоупотребляет мораторием на проверки. Фото

Агрохолдинг из Тюменской области нарушил несколько пунктов ветеринарного закона
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Агроферма. Агро-клевер. Село Мальцево. Курган, корова, агроклевер, село мальцево
«Паритет-Агро» занимается разведением крупного рогатого скота Фото:

Тюменский агропромышленный гигант злоупотребил мораторием на проверки бизнеса и нарушил сразу несколько пунктов ветеринарного законодательства. Об этом на официальном сайте ведомства сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«Управлением проведено выездное обследование в отношении ООО „Паритет-Агро“ без взаимодействия с контролируемым лицом. Выявлены нарушения обязательных требований ветеринарных правил», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что территория фермы не огорожена и доступна как для выхода коров наружу, так и для проникновения диких животных. Также въезды на территорию не оборудованы дезинфекторами для транспорта, а навоз хранится под открытым небом прямо на плодородном слое почвы. «Учитывая, что сейчас действует мораторий на проведение контрольно-надзорных мероприятий, пришлось ограничиться предостережением в адрес юридического лица», — добавили в Россельхознадзоре.

Ранее URA.RU рассказало, что еще одна агрофирма готовила к реализации мясо, полученное в грязном цехе. Россельхознадзор обнаружил в помещении кооператива «Исток» грязь, ржавчину и осыпающуюся краску.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменский агропромышленный гигант злоупотребил мораторием на проверки бизнеса и нарушил сразу несколько пунктов ветеринарного законодательства. Об этом на официальном сайте ведомства сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «Управлением проведено выездное обследование в отношении ООО „Паритет-Агро“ без взаимодействия с контролируемым лицом. Выявлены нарушения обязательных требований ветеринарных правил», — говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что территория фермы не огорожена и доступна как для выхода коров наружу, так и для проникновения диких животных. Также въезды на территорию не оборудованы дезинфекторами для транспорта, а навоз хранится под открытым небом прямо на плодородном слое почвы. «Учитывая, что сейчас действует мораторий на проведение контрольно-надзорных мероприятий, пришлось ограничиться предостережением в адрес юридического лица», — добавили в Россельхознадзоре. Ранее URA.RU рассказало, что еще одна агрофирма готовила к реализации мясо, полученное в грязном цехе. Россельхознадзор обнаружил в помещении кооператива «Исток» грязь, ржавчину и осыпающуюся краску.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...