Тюменский агробизнес злоупотребляет мораторием на проверки. Фото

Агрохолдинг из Тюменской области нарушил несколько пунктов ветеринарного закона

13 декабря 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

«Паритет-Агро» занимается разведением крупного рогатого скота Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменский агропромышленный гигант злоупотребил мораторием на проверки бизнеса и нарушил сразу несколько пунктов ветеринарного законодательства. Об этом на официальном сайте ведомства сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «Управлением проведено выездное обследование в отношении ООО „Паритет-Агро“ без взаимодействия с контролируемым лицом. Выявлены нарушения обязательных требований ветеринарных правил», — говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что территория фермы не огорожена и доступна как для выхода коров наружу, так и для проникновения диких животных. Также въезды на территорию не оборудованы дезинфекторами для транспорта, а навоз хранится под открытым небом прямо на плодородном слое почвы. «Учитывая, что сейчас действует мораторий на проведение контрольно-надзорных мероприятий, пришлось ограничиться предостережением в адрес юридического лица», — добавили в Россельхознадзоре. Ранее URA.RU рассказало, что еще одна агрофирма готовила к реализации мясо, полученное в грязном цехе. Россельхознадзор обнаружил в помещении кооператива «Исток» грязь, ржавчину и осыпающуюся краску.

Тюменский агропромышленный гигант злоупотребил мораторием на проверки бизнеса и нарушил сразу несколько пунктов ветеринарного законодательства. Об этом на официальном сайте ведомства сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «Управлением проведено выездное обследование в отношении ООО „Паритет-Агро“ без взаимодействия с контролируемым лицом. Выявлены нарушения обязательных требований ветеринарных правил», — говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что территория фермы не огорожена и доступна как для выхода коров наружу, так и для проникновения диких животных. Также въезды на территорию не оборудованы дезинфекторами для транспорта, а навоз хранится под открытым небом прямо на плодородном слое почвы. «Учитывая, что сейчас действует мораторий на проведение контрольно-надзорных мероприятий, пришлось ограничиться предостережением в адрес юридического лица», — добавили в Россельхознадзоре. Ранее URA.RU рассказало, что еще одна агрофирма готовила к реализации мясо, полученное в грязном цехе. Россельхознадзор обнаружил в помещении кооператива «Исток» грязь, ржавчину и осыпающуюся краску.