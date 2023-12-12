12 декабря 2023

В Тюмени увеличат количество автобусов на проблемном маршруте

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный город. Тюмень, снег, остановка, зима, погода, автобусная остановка, автобус, общественный транспорт, снегопад
Ранее жители жаловались мэру на переполненный транспорт по маршруту №84 и срывы рейсов Фото:
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Общественный транспорт в Тюмени

В Тюмени увеличат количество автобусов на маршруте №84. Об этом сообщили в городской администрации. Ранее жители жаловались главе города Руслану Кухаруку на переполненный транспорт по этому маршруту и срывы рейсов.

«С 1 января на маршруте №84 предусмотрено увеличение количества автобусов до 24 единиц, из которых два автобуса среднего класса вместимости. Осуществить замену малого и среднего класса автобуса на большой класс на маршруте не представляет возможным в связи с дорожными условиями по ул. Солнечная, ул. Павла Шарова, ул. Звездная и в районе Областной клинической больницы №1», — рассказали в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени запустят автобусы до Центрального рынка для жителей Ново-Комарово. Стоимость проезда будет составлять 39 рублей.

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В Тюмени увеличат количество автобусов на маршруте №84. Об этом сообщили в городской администрации. Ранее жители жаловались главе города Руслану Кухаруку на переполненный транспорт по этому маршруту и срывы рейсов. «С 1 января на маршруте №84 предусмотрено увеличение количества автобусов до 24 единиц, из которых два автобуса среднего класса вместимости. Осуществить замену малого и среднего класса автобуса на большой класс на маршруте не представляет возможным в связи с дорожными условиями по ул. Солнечная, ул. Павла Шарова, ул. Звездная и в районе Областной клинической больницы №1», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени запустят автобусы до Центрального рынка для жителей Ново-Комарово. Стоимость проезда будет составлять 39 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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