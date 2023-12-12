В Тюмени увеличат количество автобусов на проблемном маршруте

13 декабря 2023 в 07:40 Размер текста - 17 +

Ранее жители жаловались мэру на переполненный транспорт по маршруту №84 и срывы рейсов Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Общественный транспорт в Тюмени В Тюмени увеличат количество автобусов на маршруте №84. Об этом сообщили в городской администрации. Ранее жители жаловались главе города Руслану Кухаруку на переполненный транспорт по этому маршруту и срывы рейсов. «С 1 января на маршруте №84 предусмотрено увеличение количества автобусов до 24 единиц, из которых два автобуса среднего класса вместимости. Осуществить замену малого и среднего класса автобуса на большой класс на маршруте не представляет возможным в связи с дорожными условиями по ул. Солнечная, ул. Павла Шарова, ул. Звездная и в районе Областной клинической больницы №1», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени запустят автобусы до Центрального рынка для жителей Ново-Комарово. Стоимость проезда будет составлять 39 рублей.

В Тюмени увеличат количество автобусов на маршруте №84. Об этом сообщили в городской администрации. Ранее жители жаловались главе города Руслану Кухаруку на переполненный транспорт по этому маршруту и срывы рейсов. «С 1 января на маршруте №84 предусмотрено увеличение количества автобусов до 24 единиц, из которых два автобуса среднего класса вместимости. Осуществить замену малого и среднего класса автобуса на большой класс на маршруте не представляет возможным в связи с дорожными условиями по ул. Солнечная, ул. Павла Шарова, ул. Звездная и в районе Областной клинической больницы №1», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени запустят автобусы до Центрального рынка для жителей Ново-Комарово. Стоимость проезда будет составлять 39 рублей.