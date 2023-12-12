Тюменских подростков арестовали за поджог трансформатора

12 декабря 2023 в 18:49 Размер текста - 17 +

Двое несовершеннолетних отправлены под домашний арест Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюмени двух подростков отправили под домашний арест за поджог трансформатора, который произошел 4 декабря. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Еще один фигурант уголовного дела, 34-летний соучастник несовершеннолетних, суда будет дожидаться в СИЗО. «Центральный суд Тюмени избрал меру пресечения фигурантам. Несовершеннолетних участников отправили под домашний арест. Один обвиняется по ч.2 ст. 167 УК РФ — умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога. Другой — в покушении на совершение данного преступления», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что инцидент произошел в начале зимы. Как предполагает следствие, в ночь на 4 декабря обвиняемые подожгли трансформаторную будку в одном из микрорайонов Тюмени. Пожар они засняли на видео, а запись выложили в интернет. Официальный комментарий правоохранительных структур ожидается.

В Тюмени двух подростков отправили под домашний арест за поджог трансформатора, который произошел 4 декабря. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Еще один фигурант уголовного дела, 34-летний соучастник несовершеннолетних, суда будет дожидаться в СИЗО. «Центральный суд Тюмени избрал меру пресечения фигурантам. Несовершеннолетних участников отправили под домашний арест. Один обвиняется по ч.2 ст. 167 УК РФ — умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога. Другой — в покушении на совершение данного преступления», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что инцидент произошел в начале зимы. Как предполагает следствие, в ночь на 4 декабря обвиняемые подожгли трансформаторную будку в одном из микрорайонов Тюмени. Пожар они засняли на видео, а запись выложили в интернет. Официальный комментарий правоохранительных структур ожидается.