Тюменских подростков арестовали за поджог трансформатора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения Абызову в Басманном суде. Москва , осужденный, решетка, скамья подсудимых, судебное заседание, суд, наручники
Двое несовершеннолетних отправлены под домашний арест Фото:

В Тюмени двух подростков отправили под домашний арест за поджог трансформатора, который произошел 4 декабря. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Еще один фигурант уголовного дела, 34-летний соучастник несовершеннолетних, суда будет дожидаться в СИЗО.

«Центральный суд Тюмени избрал меру пресечения фигурантам. Несовершеннолетних участников отправили под домашний арест. Один обвиняется по ч.2 ст. 167 УК РФ — умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога. Другой — в покушении на совершение данного преступления», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что инцидент произошел в начале зимы. Как предполагает следствие, в ночь на 4 декабря обвиняемые подожгли трансформаторную будку в одном из микрорайонов Тюмени. Пожар они засняли на видео, а запись выложили в интернет. Официальный комментарий правоохранительных структур ожидается.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени двух подростков отправили под домашний арест за поджог трансформатора, который произошел 4 декабря. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Еще один фигурант уголовного дела, 34-летний соучастник несовершеннолетних, суда будет дожидаться в СИЗО. «Центральный суд Тюмени избрал меру пресечения фигурантам. Несовершеннолетних участников отправили под домашний арест. Один обвиняется по ч.2 ст. 167 УК РФ — умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога. Другой — в покушении на совершение данного преступления», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что инцидент произошел в начале зимы. Как предполагает следствие, в ночь на 4 декабря обвиняемые подожгли трансформаторную будку в одном из микрорайонов Тюмени. Пожар они засняли на видео, а запись выложили в интернет. Официальный комментарий правоохранительных структур ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...